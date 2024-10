Qualche giorno fa, le ragazze che vivono al piano di sopra hanno scritto ad Alfa. Nella lettera, lasciata sulla sua porta, gli chiedevano di prestare attenzione ai rumori, specialmente durante la notte, perché la sveglia al mattino non perdona. Senza alcuna polemica, ma con garbo e gentilezza, si presentavano come Maria e Giulia. E lo invitavano a bere un caffé.

Il cantante di Vai! si è dunque scusato e, per farsi perdonare, ha promesso alle due ragazze che avrebbero avuto biglietti gratis per tutti i suoi concerti.

Detto, fatto. Nella serata di lunedì 7 ottobre, Alfa ha consegnato a Maria e Giulia un pensiero speciale.

L'invito di Alfa a Maria e Giulia

"Promessa mantenuta", ha scritto Alfa, postando su Instagram la lettera fatta trovare sotto la porta alle sue vicine.

"Maria e Giulia! Non ci siamo ancora mai visti ma vi invito al mio concerto al Forum! Vi avviso, lì potrei fare un po' di rumore", ha scritto il cantante. Che, insieme alla lettera, ha consegnato due biglietti per la sua data del 25 novembre al Forum d'Assago a Milano. Concerto a cui, ora, le due potranno assistere dal parterre.

Tantissimi i commenti al post, soprattutto da parte delle fan che avrebbero voluto essere al posto di Maria e Giulia. "Vorrei essere loro due e vorrei vedere la reazione", "Ma perché non ho te come vicino di casa?!?!?", si legge. Mentre Matteo Damante scrive: "Ehi Siri come si diventa Maria o Giulia, chiedo per delle amiche".