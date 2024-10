Alfa, biglietto delle vicine per il troppo rumore. Lui si scusa

Per via delle pareti troppo sottili, le ragazze che vivono un piano sopra l'appartamento del cantante genovese sentono tutto. Così, hanno chiesto di prestare attenzione durante le ore notturne. Ma, Alfa, ha decisamente saputo come farsi perdonare

A raccontare la vicenda è stato Alfa, sulla sua pagina Instagram. Le sue vicine di casa si sono lamentate per il rumore, lasciandogli un biglietto. Così, per farsi perdonare, ha deciso di far loro un regalo.

Alfa, il biglietto delle vicine di casa

"Siamo le inquiline del piano di sopra": comincia così il biglietto, scritto a mano, che Alfa ha trovato sulla porta di casa. "Volevamo dirti che (s)fortunatamente le pareti sono molti sottili e sentiamo tutto (probabilmente anche tu senti noi. Non vogliamo fare polemica, siamo giovani e molto comprensive, ma purtroppo durante la settimana la sveglia mattutina non è comprensiva con noi".

Così, con gentilezza, le due ragazze (di nome Giulia e Maria) hanno chiesto al cantante di prestare attenzione ai rumori durante la notte. In cambio, si sono dette sempre disponibili per prestargli lo zucchero, o per offrirgli un caffè.

Alfa, che a Sanremo con la sua Vai!, ha conquistato tutti, ha deciso di scusarsi. E, per farlo, le ha invitate gratis a ogni suo concerto.