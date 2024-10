Donald Glover deve essere operato, cancellate date del tour

L'attore e muscista si ferma per motivi di salute. "Sono andato in ospedale a Houston per degli accertamenti e ho un intervento programmato. Ho bisogno di tempo per recuperare". Annullati i concerti restanti in Nord America ed Europa

Donald Glover si ferma. L’attore e musicista (quest’ultima attività sotto lo pseudonimo di Childish Gambino) annuncia la cancellazione delle tappe rimanenti del suo tour in Nord America ed Europa a causa di un intervento chirurgico a cui si dovrà sottoporre e da cui dovrà poi recuperare. Glover aveva già posticipato le date finali di quello che ha annunciato come il suo tour di addio, prima di ritirarsi dalla carriera musicale.

Il messaggio di Glover “Dopo il mio spettacolo a New Orleans, sono andato in ospedale a Houston per accertamenti su una presunta malattia – ha scritto su X l’artista -. Dopo le valutazioni dei medici, è stato chiaro che non avrei potuto esibirmi quella notte e, a seguito di ulteriori esami, non avrei potuto mantenere gli impegni presi per il resto del tour negli Stati Uniti nei tempi prefissati. Ora ho un intervento chirurgico programmato e necessito di tempo per guarire”.

L’artista ha spiegato: “Il mio percorso di riabilitazione è qualcosa con cui mi devo confrontare in modo serio. Detto questo, abbiamo preso la difficile decisione di cancellare il resto del tour in Nord America e le date nel Regno Unito e in Europa. I biglietti saranno rimborsati al punto vendita. Non desidero altro che portare questo show davanti al pubblico. Fino ad allora, grazie per l’affetto, il rispetto della privacy e il supporto”.