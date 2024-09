L’abbacinante voce di Petra Magoni incontra il sopraffino pianismo di Andrea Dindo. Mercoledì 2 ottobre alle 21, presso la Sala dei Giganti al Liviano di Padova, la cantante Petra Magoni e il pianista Andrea Dindo presenteranno il loro progetto intitolato Petra canta Brecht – Omaggio a Milva in occasione della Rassegna Musikè (edizione 2024 – prima regionale). L’ingresso sarà gratuito con prenotazione fino a

esaurimento posti, già possibile dalle 17.30 di giovedì 26 settembre e valida fino a un quarto d’ora prima dell’inizio dello spettacolo. La sala sarà aperta al pubblico dalle 20:15.



Questo simbiotico duo nasce per omaggiare Milva, cantante iconica, soprannominata la Pantera di Goro, che nel 1995 incontrò una pietra miliare del teatro come Giorgio Strehler. Da lì venne alla luce uno storico sodalizio artistico in cui la “Rossa” (Milva) interpretava L’Opera da Tre Soldi di Kurt Weill (autore delle musiche) su libretto di Bertolt Brecht. Petra Magoni è una cantante dal timbro pervasivo, dalla toccante sensibilità interpretativa, dall’innata creatività, assai energica e aggraziata, capace di suscitare intense vibrazioni interiori grazie a un pathos che coinvolge e conquista il pubblico. Ad accompagnarla Andrea Dindo, pianista e direttore d’orchestra di

grande esperienza, dall’eccellente padronanza strumentale, dal tocco percussivo e leggiadro al contempo, nonché dalla profonda espressività. Insieme, condurranno gli ascoltatori in un viaggio immersivo volto a entrare nelle pieghe più recondite di un’umanità bramosa di emancipazione. Una denuncia in musica, narrata e descritta da due artisti nobili d’animo, da cui emerge la manifesta urgenza del poeta tedesco

Brecht di condannare una società contraddistinta da vacuità valoriale e violenza inaudita. Un concerto da vivere come un’esperienza umana, emotivamente arricchente e appagante.