Known Physics, il fuoco interiore diventa Adrenaline: il video

L'adrenalina è l'energia che ci spinge a non fermarci mai, e "Adrenaline", il nostro nuovo singolo in uscita il 26 settembre sulle piattaforme, ne è l’espressione più pura. Questo brano, scritto e composto nella primavera del 2024, è il risultato di un percorso di crescita che ha trovato il suo culmine nel 2023 con la vittoria del Tour Music Fest, il contest internazionale che ci ha premiato offrendoci la produzione e promozione di questo singolo. È stata un'esperienza che ha segnato profondamente il nostro cammino, dandoci l'opportunità di collaborare con alcuni dei migliori professionisti del settore.



"Adrenaline" non è solo una canzone: è la carica di cui hai bisogno, un grido che ti spinge a non mollare mai, a trasformare ogni sfida in una nuova opportunità. Quando abbiamo scritto questo brano, ci siamo ispirati a quel fuoco interiore che ci guida ogni giorno, e speriamo che questa energia possa ispirare anche chi ci ascolta.

Il singolo è stato perfezionato insieme al talento e all’esperienza del Maestro Valter Sacripanti, produttore discografico di fama internazionale. Valter ci ha accompagnati nel processo creativo, spingendoci oltre i nostri limiti, rendendo il brano un’esplosione di energia e determinazione, ed ha saputo esaltare la nostra fusione tra rock ed elettronica, portando il risultato ad un livello superiore.



Ogni dettaglio è stato curato con precisione, facendo sì che il brano non solo fosse potente, ma anche elegante e bilanciato. La produzione è nata nel nostro KP Studio con l'ausilio del Lemonade Sound del nostro collaboratore, fonico ed amico Enrico Raimondi Crainz che ha curato le registrazioni di basso e chitarre. La fase di mix e master è stata affidata a Jarno Bellasio, Sound Engineer con cui collaboriamo da tempo. Jarno conosce a fondo il nostro sound e ha saputo valorizzare al massimo ogni aspetto di “Adrenaline”, combinando la potenza dei riff di chitarra con i beat moderni e creando un prodotto finale coinvolgente e dinamico.



Il videoclip che accompagna il singolo vi permetterà di seguirci in tour, portandovi dietro le quinte dei nostri concerti e mostrandovi da vicino l’energia dei nostri live. Abbiamo inserito clip estratte dai nostri concerti, con scene di backstage, momenti buffi e risate con amici, senza dimenticare quelli più emozionanti sul palco. Vogliamo che il pubblico che ci segue si senta parte di questo viaggio, perché ogni conquista che abbiamo raggiunto, l’abbiamo ottenuta anche grazie a voi.

Grazie alla nostra determinazione, all'impegno e al supporto di grandi professionisti, siamo riusciti a trasformare "Adrenaline" in qualcosa di speciale. Alla fine, si tratta di questo: vivere ogni momento con intensità, affrontando ogni difficoltà con la stessa carica che mettiamo nella nostra musica.