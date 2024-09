Uno di noi, il primo vinile di Giorgio Vanni con le più belle sigle

Da Dragon Ball ai Pokemon, la raccolta delle hit più amate della voce che ha accompagnato tre generazioni. Con l'inedito che dà il nome all'album. Disponibile dal 1° novembre per Sony Music Italy. E in pre-order dal 27 settembre

In quasi 30 anni di carriera ha conquistato intere generazioni con innumerevoli hit legate agli anime e ai cartoni animati più amati, come le sigle italiane di Dragon Ball, Pokémon e One Piece e tante altre: Giorgio Vanni è Uno di noi!

Per la prima volta in vinile, e disponibile anche in formato CD, una raccolta di 17 brani – vero e proprio concentrato di emozioni e good vibes – che, uniti all’attesissimo inedito Uno di noi che dà il titolo all’album, sarà disponibile da venerdì 1° novembre per Sony Music Italy e in pre-order dal 27 settembre.