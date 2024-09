Ateez, la band K-pop annuncia un concerto a Milano nel 2025

Una sola data, il prossimo gennaio, per la band fenomeno del K-Pop. Che, dopo il successo in Nord America nel 2023, porta il suo tour "Towards the light: will the power" in Europa

Gli ATEEZ arrivano in Italia.

La boy band coreana, che col suo tour TOWARDS THE LIGHT: WILL TO POWER ha conquistato il Nord America nel 2023, ha da poco annunciato le tappe europee. Una sola la data italiana, il prossimo 20 gennaio all'Unipol Forum (ex Mediolanum Forum) di Assago, a Milano.

I biglietti

A Milano, gli ATEEZ ci sono già stati nel 2019, ai Magazzini Generali. Ora, la prima band K-pop ad essersi esibita al Coachella (FOTO), e a poter vantare tre diversi album nella top 10 della UK Official Albums Chart in un solo anno, debutterà nel tempio della musica milanese, per un concerto attesissimo.

Reduce da un tour americano quasi tutto sold-out, con scenografie monumentali e un'incredibile presenza scenica, il gruppo ha raggiunto la vetta della Billboard 200 col suo secondo album in studio THE WORLD EP. FIN: WILL, e ha collezionato diversi primi posti nella Billboard Top Albums Sales Chart.

I biglietti per il concerto di Milano saranno disponibili per la prevendita sul sito ateezlive.com dalle 10.00 di mercoledì 9 ottobre, ma potranno essere acquistati già dal giorno prima per gli abbonati ATINY. La vendita generale avrà inizio invece venerdì 11 ottobre.