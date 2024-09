Le cause del decesso, annunciato sulla sua pagina Facebook ufficiale, non sono state rese note. Glover lavorò per due anni al fianco di Prince, lasciando la band nel 1989

La ballerina, cantante e coreografa Catherine "Cat" Glover, musa di Prince e sua spalla sul palco durante l'era del disco Sign O' the Times, è morta a 60 anni. A riportare la notizia, senza spiegare la causa del decesso, è la sua pagina Facebook ufficiale.

"È con grande tristezza che annunciamo formalmente la scomparsa di Catherine Vernice Glover, alias Cat. Vi preghiamo di proteggere la privacy dei suoi figli, familiari e amici in questo momento difficile", si legge nella nota. "Un'ulteriore dichiarazione sarà rilasciata a tempo debito. Dance with the Angels, we love you'".

Il lavoro al fianco di Prince

Pur avendo lavorato con Prince solamente per due anni, Cat Glover è stata una presenza importante sul palco. Ha ballato, ha cantato e ha rappato in modo inconfondibile durante gli show, sul finire degli anni Ottanta, è apparsa nel docufilm Sign O' the Times ed è sua la parte rap di Alphabet Street.

Al momento del suo arrivo, Prince aveva da poco sciolto i Revolution, la band dell'era Purple Rain, che lo aveva aiutato a raggiungere la fama. Come quel gruppo, anche il nuovo aveva una forte presenza femminile, con Glover in prima linea, Sheila E. che suonava la batteria e cantava, e Boni Boyer alle tastiere e alla voce (Boyer è morta improvvisamente per un aneurisma cerebrale nel 1996, a soli 38 anni ndr.).

Tuttavia, la musica di Prince cambiò direzione dopo Sign O' the Times, e le tre donne lasciarono il gruppo dopo la conclusione del tour dell'album nel 1989.