Luca Re, le domande di un amore duraturo si chiamano Ancora

Luca Re pubblica con Artist First e la collaborazione del suo collettivo OutSoon Collective, il nuovo brano “ancora”, il terzo singolo del 2024 di Luca. Il brano racconta una storia d’amore che dura nel tempo, un dialogo tra due persone che si chiedono: “cosa ci facciamo ancora qui?” e che trovano una risposta in tutti i ricordi di vita vissuta insieme. “ancora” è prodotto dai Demona, si percepisce anche in questo caso la continua voglia di ricerca e di sperimentazione dei suoni che ormai caratterizzano il percorso dell’artista. Dopo la pubblicazione lo scorso anno di “UMORE”, la trilogia di EP creata da Luca Re per approfondire le complicatezze degli stati d’animo umani e la ripartenza nel 2024 con “stavo per perdermi” e il pezzo squisitamente estivo “dove prima non c’era”, Luca costella il proprio presente raccontandoci il valore degli amori duraturi, la bellezza che si può trovare anche dopo tanti anni passati insieme, nonostante le difficoltà che tutti prima o poi nella vita si trovano a dover affrontare.



Spiega Luca Re: “ancora è un pezzo all’apparenza semplice e facile da capire, ma a livello di significato per me è molto importante. È un canzone che parla di un amore che dura nel tempo; a un certo punto ti fermi e rifletti su tutto ciò che è successo e che ti ha portato fino a lì, apprezzandone ogni sfaccettatura, sia la luce che l’ombra. Ho usato la musica per celebrare il valore di chi sa restare nonostante le difficoltà, perché non smette mai di scorgere la bellezza nell’altro”.