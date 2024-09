IMAGinACTION, al via in Romagna con Mauro Repetto ed Edoardo Bennato

IMAGinACTION 2024, l’evento prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e con la direzione artistica del regista Stefano Salvati, apre le porte al pubblico presso il Teatro Comunale di Bellaria-Igea Marina per due serate straordinarie, in programma il 21 e 22 settembre. Giunto alla sua ottava edizione, il Festival Internazionale del Videoclip si conferma l’evento di riferimento per la celebrazione del videoclip musicale e della cultura audiovisiva. IMAGinACTION ha consolidato il proprio ruolo come uno degli appuntamenti più importanti nel panorama musicale italiano e internazionale.



Questa edizione si distingue per la presentazione di un progetto rivoluzionario: la digitalizzazione del vasto archivio di VideoMusic, grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e Paramount. Il progetto prevede la digitalizzazione e l’archiviazione di oltre 33.000 filmati, tra concerti, interviste e speciali musicali degli anni '80 e '90, offrendo così la possibilità di preservare momenti iconici della storia della musica. A IMAGinACTION verranno proiettati alcuni di questi straordinari filmati, tra cui degli inediti, in cui compaiono molti protagonisti della grande musica di quegli anni: Zucchero, Jovanotti, Vasco Rossi, Laura Pausini, Sting, Duran Duran, Elton John, Guns N’ Roses, un inedito Sting che gioca a calcio, Fabrizio De Andre, Lucio Dalla, Ligabue, Gianna Nannini, Edoardo Bennato, Antonello Venditti, Renato Zero, Francesco Guccini, Quentin Tarantino, Pink Floyd, Queen, Rem, Lou Reed, Bob Dylan, Elton John, Rolling Stones, Metallica, tra i tantissimi.



Il programma del Festival offre due serate speciali. Il 21 settembre 2024: La serata inaugurale sarà un omaggio agli 883, la band simbolo della musica pop italiana degli anni '90. Si terrà un assaggio dello spettacolo "Alla ricerca dell'uomo ragno" che Mauro Repetto porterà in tour in tutta Italia a partire dall’11 ottobre. Ideatore e co-fondatore della band e autore di molte sue hit, Mauro che ripercorrerà le tappe di un percorso straordinario. Seguirà la proiezione della versione restaurata di "Jolly Blu", il film cult diretto da Stefano Salvati. I fan della storica band potranno rivivere i grandi successi degli 883 in un’atmosfera unica, con il giornalista musicale Paolo Giordano a presentare la serata. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica italiana degli anni '90. Mentre il 22 settembre 2024: La seconda serata sarà dedicata a uno dei più grandi innovatori della musica italiana, Edoardo Bennato. Il rocker sarà accompagnato sul palco da ospiti speciali come Briga ed Etta che, dopo l’uscita dell’album “Scemi e Contenti”, pubblicherà il nuovo singolo il prossimo ottobre.

La serata culminerà con la premiazione del miglior videoclip dell'anno 2024, un riconoscimento ormai prestigioso all'interno del festival.