Il ritorno dei Bon Iver, esce il singolo Speyside

Il titolo del singolo è Speyside e segna un grande momento per i fan della band, dato che si tratta del primo brano originale del progetto musicale del cantautore, polistrumentista e produttore discografico statunitense Vernon, dopo anni.



Il pezzo - che ha un titolo tutto in maiuscolo e spaziato in modo particolare: S P E Y S I D E - è prodotto da Justin Vernon con Jim-E Stack.

Vernon l’ha co-scritto con Ryan Olson e BJ Burton. Justin Vernon ha anche curato la chitarra, le voci, il missaggio e l'ingegneria del suono della canzone, quest'ultima insieme a Ian Gold. Il collaboratore di lunga data Rob Moose nel brano suona la viola, inoltre si è occupato degli arrangiamenti degli archi.

In fondo a questo articolo potete trovare un breve video che funge da teaser al brano S P E Y S I D E, condiviso nelle scorse ore dall'account ufficiale di Instagram dei Bon Iver.



Vernon ha collaborato con Taylor Swift La produzione musicale dei Bon Iver è stata sporadica dal 2019, anno in cui la band ha dato alle stampe l’album i,i. L'anno successivo sono stati pubblicati due singoli, PDLIF e AUATC, e Vernon ha collaborato con Taylor Swift in Exile ed Evermore e con The Japanese House in Dionne. Nel 2021 e nel 2022, i Bon Iver hanno fatto uscire Second Nature, So Unimportant con Ethan Gruska e Weird Goodbyes con i National.

Justin Vernon sostiene Kamala Harris La band ha anche intrapreso un lungo tour, altri concerti sono seguiti nel 2023, in più si è aggiunta in coda la collaborazione con Zach Bryan per Boys of Faith. Quest'anno, Justin Vernon ha partecipato a un evento a sostegno della vicepresidente Kamala Harris e del suo compagno di partito, il governatore del Minnesota Tim Walz, nella sua città natale di Eau Claire, Wisconsin. Vernon è tra i tanti musicisti e star dello spettacolo che sostengono la candidata Presidente degli Stati Uniti d'America alle elezioni presidenziali del 2024 per il Partito Democratico Harris e il candidato Vicepresidente Walz.

Un gruppo molto amato fin dalla nascita I Bon Iver sono una band indie folk americana fondata nel 2007 da Justin Vernon, il quale ha scelto il nome "Bon Iver" da un'espressione francese che significa "Buon inverno".

Il primo album, For Emma, Forever Ago, è uscito nel 2007 e ha riscosso un grande successo di critica.

Nel 2009, la band ha contribuito con la canzone Roslyn alla colonna sonora di The Twilight Saga: New Moon, il film del 2009 diretto da Chris Weitz e sceneggiato da Melissa Rosenberg, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo che fa parte della saga dei vampiri sexy e dell’umana Bella. Il secondo album, intitolato Bon Iver, Bon Iver, è stato pubblicato nel 2011 e ha vinto due Grammy Awards.

Dopo una pausa nel 2012, la band ha pubblicato il terzo album 22, A Million nel 2016. Questo lavoro ha segnato un cambiamento di stile, facendo pendere i suoni dei Bon Iver verso l'elettrofolk. approfondimento IndieRocket Festival, torna la sperimentazione musicale: il programma

Le evoluzioni dal 2019 Nel 2019 è uscito il quarto album, i,i, accompagnato da un tour mondiale.

Il frontman e fondatore, Vernon, ha collaborato con Taylor Swift nelle canzoni Exile ed Evermore.

La discografia della band include un totale di quattro album in studio: For Emma, Forever Ago, Bon Iver, Bon Iver, 22, A Million, e i,i.

Il 20 settembre 2024 esce un nuovo singolo: S P E Y S I D E.





Di seguito trovate un breve video che funge da teaser al brano S P E Y S I D E, condiviso nelle scorse ore dall'account ufficiale di Instagram dei Bon Iver.



