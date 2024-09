Milano Fashion Week: un binomio sempre più indissolubile

Dj e moda sono sempre più legati. Lo dimostra la Milano Fashion Week di questa

settimana, in programma da martedì 17 a domenica 22 settembre 2024 e che offre un calendario fittissimo di serate e di eventi sia nelle discoteche sia in location atipiche quali l’Ex Macello e l’Ippodromo SNAI. Ecco alcune nostre segnalazioni.

Al RedRoom – locale frequentato proprio durante le Fashion Week da Kanye West, Kim Kardashian, Leonardo Di Caprio e Naomi Campbell – ospiti speciali in console Guy Gerber (mercoledì 18) e Sonja Moonear (venerdì 20). La dj e producer svizzera Sonja Moonear è da tanti anni protagonista nei più importanti festival mondiali di musica elettronica ed è attiva da tempo anche come sound designer per la Radiotelevisione svizzera di lingua francese, come responsabile di un’etichetta discografica e come organizzatrice di eventi.



All’Ex Macello giovedì 19 in console Black Coffee (nella foto d’apertura), Shoba e Valerie Fox, venerdì 20 sempre all’Ex Macello si svolge il party No Art, che gli olandesi ANOTR stanno portando in giro per il mondo; insieme a loro, Damian Lazarus, Prospa, Silvie Loto e Toman. Damian Lazarus è uno dei dj e producer più abili nel catturare e determinare le atmosfere e le sensazioni di un club, con un approccio musicale quasi sciamanico e scelte che possono spaziare da Bjork a Villalobos. Sempre protagonista tra Tulum e Miami, divide la residenza all’ Hï Ibiza con Black Coffee.



Sabato 21 all’Amnesia arriva in console Victoria dei Måneskin. Passando con grande

naturalezza dal rock alla techno, Victoria sta confermando il suo eclettismo e la sua

versatilità con il suo primo tour mondiale da dj. Nei suoi set emerge un retrogusto anni novanta, che passa dalla techno più energia al baile funk, senza trascurare richiami alle sonorità dei primi anni duemila.



Tra gli altri appuntamenti in calendario, spiccano senza dubbio The King Carl Cox

all’Alcatraz, Vintage Culture al Justme e Kobosil al Volt (giovedì 19), Carl Craig al Gate con il party di culto Glitterbox, Andrea Oliva al Justme, The Martinez Brothers al Fabrique (venerdì 20), Dixon al Volt e all’Ippodromo SNAI di San Siro Afterlife, con relativo afterparty al Fabrique e di cui parliamo in un articolo a parte. Si chiama Milano Fashion Week, si potrebbe benissimo definire anche Milano DJ Week.