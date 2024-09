E' morto Tommy Cash, cantante country e fratello minore di Johnny Cash

Tommy Cash, cantante country e fratello minore di Johnny Cash, è morto all'età di 84 anni. La notizia della scomparsa è stata annunciata con un post sui social media dal Johnny Cash Museum di Nashville. Tommy Cash è morto venerdì 13 settembre, un giorno dopo il 21° anniversario della scomparsa dell'icona della musica country Johnny Cash, avvenuta all'età di 71 anni il 12 settembre 2003 per complicazioni dovute al diabete.



Tommy Cash era nato a Dyess, in Arkansas, il 5 aprile 1940. Seguendo il percorso artistico del fratello maggiore, si arruolò nell'esercito americano e lavorò come dj radiofonico per le forze armate, per poi esibirsi come musicista con la band di Hank Williams Jr. La sua carriera musicale da solista iniziò a decollare dopo aver ottenuto il suo primo contratto discografico nel 1965. Tre anni dopo pubblicò il suo album di debutto, "Here's Tommy Cash", e ottenne la sua prima top 10 nella Hot Country Songs di Billboard nel 1970 con"Six White Horses", un tributo a John F. Kennedy, Robert F. Kennedy e Martin Luther King. La canzone, che raggiunse il n. 4, fu successivamente coverizzato dal cantante country Waylon Jennings. Tommy Cash ottenne altri due successi nella Top 10 della Hot Country Songs nel 1970 con "Rise and Shine" e "One Song Away". Nel corso dei decenni ha continuato a esibirsi come musicista, collaborando con il fratello maggiore Johnny in "Guess Things Happen That Way" nel 1990.