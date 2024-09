Nel giorno del suo trentesimo compleanno Side Baby pubblica "Leggendario", album di inediti in cui l’artista romano torna sulla scena musicale dopo un periodo di pausa. Tredici brani, le collaborazioni con Disme, Franco126, Tony Effe, Rasty Kilo, Young Snapp & MV Killa, Niky Savage, Pyrex & SepDembo, Diss Gacha e Mew, per un album che è sinonimo di ripartenza: "Ho fatto ordine nella mia vita, e sono tornato per restare. Side Baby riparte da Leggendario, e d’ora non poi non mi fermo più" ci racconta in un’intervista

Side Baby/Arturo non sta fermo un secondo. Ha fame di vita, e lo fa capire in ogni istante della nostra chiacchierata. Non ha paura di dire quello che pensa ma non lo fa con spocchia, perché ci tiene ad argomentare ogni suo pensiero. Mi racconta di “Leggendario”, che non è solo un album di inediti, ma molto di più: significa ripartire dalla musica, amica fedele di sempre, che non l’ha mai abbandonato, anche e soprattutto nei momenti più bui della sua vita. Side ha appena trent’anni, li festeggia proprio il 13 settembre, giorno in cui pubblica l’album, non a caso composto di tredici tracce. Brani in cui collabora con gli artisti più diversi tra loro ma che si intrecciano perfettamente al pensiero e alla musica di Side Baby. "Con tutta la crew della SLF, oltre al rapporto professionale, c’è proprio una bella amicizia, e per me è importantissimo. Lavorare con MV KILLA e Young Snapp per uno dei brani di Leggendario è stato bello. Lo sono bravi, spaccano. Quando vado a Napoli sto bene, e mi sembrava più che giusto fare questo pezzo con loro" mi racconta Arturo, prima di spiegarmi perché ha scelto l’aggettivo leggendario come titolo del suo album.

Il significato di "Leggendario"

"Perché Leggendario? Mi sento di aver lasciato un’impronta nel rap in Italia, e quando se ne parlerà tra molti anni, anche Side Baby verrà citato. Come del resto la Dark Polo Gang. Di questo ne sono certo". Qualche tempo fa Sick Luke, che proprio con la DPG ha prodotto molti brani e allo stato attuale è uno dei produttori più interessanti, mi aveva detto che Side, secondo lui, è un artista molto talentuoso. Glielo dico, e Arturo stesso sorride timidamente: "Di talenti Luke ne conosce molto, e sapere che lui ha questa opinione di me e di quello che faccio mi rende felice. Ho sempre continuato a confrontarmi con lui, anche quando sembravo in silenzio ma di fatto non lo sono mai stato. È bello sapere che un artista come lui abbia stima di me, come del resto io ho di lui. Siamo cresciuti insieme e credo continueremo a collaborare a lungo" aggiunge. La scrittura, però, è il punto di partenza di tutto. Ma Side è una persona che segue l'istinto, anche quando lavora: "Vado in studio, sento beat e produzioni, ma scrivo di getto. In freestyle, senza mai fermarmi. Poi se c’è una parola più bella magari faccio delle modifiche, ma sono uno molto istintivo e istantaneo. Non ho mezze misure: o mi va o non mi va di lavorare" dice Side mentre mi spiega come si approccia ai testi. È diretto, in tutto e su tutto. Si vede e si sente.