Il Volo, concerto Natale registrato ora (chiesto dress code invernale)

Nello specifico, hanno indicato di indossare “abiti di colore preferibilmente nero o scuro, pantaloni, abiti e gonne lunghe, camicie a manica lunga per gli uomini, capispalla o scialle per le donne”. Così facendo, si spera che il concerto che sarà registrato il 31 agosto nella Valle dei Templi di Agrigento appaia il più possibile natalizio, o perlomeno invernale... La necessità è infatti quella di farlo apparire tale per la messa in onda la sera del 25 dicembre 2024. Le indicazioni del dress code sono state consegnate a coloro che hanno acquistato il biglietto per il doppio concerto de Il Volo, promosso nell'ambito delle iniziative di Agrigento capitale della cultura 2025.

“Tanto che Piero, Ignazio e Gianluca (Barone, Boschetto e Ginoble, i tre componenti de Il Volo ndr) pregano il pubblico di attenersi al ‘dress code’ adeguato a una ripresa internazionale che sarà poi trasmessa durante le feste. Scherzi a parte – ma il dress code è caldamente raccomandato e gli spettatori saranno ripresi, dovranno applaudire nei momenti clou, come in ogni ripresa tv che si rispetti – Il Volo si prepara a una delle performance più emozionanti della sua carriera che di sicuro non mancheranno, che sullo sfondo del Tempio della Concordia saranno indimenticabili. Sarà un vero e proprio spettacolo televisivo, interamente ripreso dal vivo e trasmesso poi su reti nazionali e internazionali. Una produzione fortemente voluta dal presidente della Regione Renato Schifani per promuovere e lanciare Agrigento capitale italiana della Cultura”, conclude la nota ufficiale che si legge sulla pagina dell'organizzazione.

“Una spolverata di neve sulla Valle dei Templi? Non si arriverà a questo, ma che l'atmosfera natalizia regnerà sovrana... è certo”, si legge sulla pagina creata da Coopculture per la vendita dei biglietti.

La prima serata, quella del 31, sarà in italiano e totalmente dedicata alle canzoni di Natale. La seconda, quella dell’1 settembre, sarà invece in inglese e vedrà il terzetto esibirsi nei principali loro successi.

Un concerto che era stato al centro delle polemiche

Il concerto de Il Volo era finito nel mirino delle polemiche innanzitutto per via dei costi, “ben un milione e duecentomila euro”, come riporta il Corriere della Sera.

Ma un’altra polemica era nata per “il fatto che il pubblico - circa 1.600 persone per le due serate - dovesse essere esclusivamente composto da persone invitate”, prosegue il Corriere.

Poi, però, c'è stata la marcia indietro da parte dell'organizzazione, che alla fine ha deciso di vendere i biglietti per le serate del 31 agosto e del 1° settembre, a un costo di 80 euro a persona. I biglietti non saranno numerati (quindi non ci sono posti assegnati) e sarà possibile acquistarne solo quattro alla volta. Il ricavato andrà in beneficenza.

Ulteriori critiche sono state mosse per la chiusura per quarantott'ore del sito archeologico, che è stata disposta in concomitanza con il doppio evento. Tale disposizione aveva scatenato, tra le altre cose, la protesta dell'associazione guide turistiche.