Oasis, reunion confermata: dopo 15 anni tour in Regno Unito e Irlanda

UNA REUNION ATTESISSIMA

La notizia della reunion ha fatto emozionare i fan, che allo scattare delle lancette hanno invaso le pagine social degli Oasis e dei fratelli Liam e Noel Gallagher per verificare con i propri occhi se le indiscrezioni diffuse dalla stampa inglese negli scorsi giorni avessero un fondamento. Il Sunday Times aveva infatti ipotizzato che il duo, da anni diviso da litigi che sembravano insanabili, avrebbe tenuto una serie di concerti tra Londra e Manchester, mentre il Mirror aveva indicato la band come possibile headliner del prossimo Festival di Glastonbury. Del resto, le voci su probabili show a Heaton Park e al Wembley Stadium non avevano ricevuto la smentita di nessuno dei membri del gruppo, anzi. La scorsa domenica, Liam Gallagher aveva risposto “ci vediamo in prima fila” a chi aveva giudicato Heaton Park una venue non ideale. A chi, invece, aveva previsto che un’eventuale reunion non sarebbe durata, aveva domandato se avesse “una sfera di cristallo”. Inaspettate lodi proprio nei confronti di Liam erano invece arrivate dal fratello, Noel, che per festeggiare il 30esimo anniversario dell’uscita di Definitely Maybe aveva lodato la sua voce: “La mia voce è come mezza pinta di Guinness il martedì, quella di Liam dieci bicchierini di tequila il venerdì sera”. Ora gli Oasis sono ufficialmente tornati, e il BritPop può salire di nuovo sul palco per un abbraccio collettivo atteso da 15 anni.