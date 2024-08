Pooh, la possibile scaletta del concerto a Barletta

Venerdì 23 agosto Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno in concerto a Barletta. In seguito, il gruppo raggiungerà Ostuni e L’Aquila

Nel corso degli anni i Pooh hanno riscritto la storia della musica lanciando brani e album iconici. Venerdì 23 agosto la formazione sarà in concerto a Barletta per la terzultima data della tournée estiva.

Pooh, i prossimi concerti

Dopo la data a Barletta, il gruppo ripartirà per gli ultimi concerti della tournée estiva. Sabato 24 agosto i Pooh (FOTO) saranno in concerto al Foro Boario di Ostuni. L’inizio dello spettacolo è fissato per le ore 21.00. Questo l’indirizzo della location: via Peppino Orlando snc, 72017, Ostuni. Venerdì 30 agosto la formazione chiuderà la tournée al Teatro del Perdono de L’Aquila.