Addio a Massimo Cotto, scomparso a 62 anni il giornalista e speaker

Massimo Cotto era tra le voci più riconoscibili della radio italiana. Ed era un grande esperto di musica, tanto da aver scritto diverse biografie di artisti leggendari. Dopo una breve malattia, venerdì 2 agosto, è deceduto circondato dall'affetto dei suoi cari.

L'annuncio della morte

"Questa è la tua foto preferita", ha scritto su Intagram la moglie, Chiara Buratti. Nell'immagine, lo speaker radiofonico e giornalista si trova a Colmar, insieme alla sua compagna di vita. "Tu improvvisi balli sgangherati, qualche volta inciampi, beviamo Riesling e mangiamo cordon bleu spettacolari", ricorda Chiara, parlando di quella vacanza a Colmar. "Ci stiamo divertendo un sacco, come ogni volta che siamo assieme. Ti ho sempre detto che mi hai salvata. Ci siamo conosciuti che ero una ragazzina timida e astemia (questo ci tenevi sempre a specificarlo) e abbiamo camminato assieme per 21 anni. Non sempre in discesa, ma avevamo ottime gambe. La cosa che mi fa incazzare di più è che tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te. Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai, nemmeno per un istante. Te lo prometto".

Di recente, la donna ha avuto una lunga decedenza in ospedale. Che si è poi risolta per il meglio. Secondo diverse fonti, invece, Massimo Cotto sarebbe stato colpito da infarto. Senza riuscire a farcela.