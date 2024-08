Il Japigi Reggae Festival si svolge dall'8 all'11 agosto a Isola di Capo Rizzuto (Crotone). Si tratta del primo festival reggae realizzato con la direzione artistica di Bunna, cantante della storica band italiana Africa Unite. Una ricca programmazione che vede protagonisti alcuni tra più interessati nomi della scena reggae italiana. Da Gioman & Killacat, “fratelli” calabresi che da anni infuocano palchi e microfoni di tutta Italia, sono diventati una delle colonne portanti della scena reggae/dancehall nostrana e europea, a Big Simon, uno dei due leader del gruppo Krikka Reggae, che presenta un repertorio di brani originali dove il dialetto lucano si mischia alla musica giamaicana passando per La Marina, una delle voci più rappresentative del raggamaffin salentino, l’originale “Ragga furmatu fimmena” come ama definirsi lei stessa. Si passa poi a Jovine, primo degno rappresentante del cantautorato pop folk partenopeo di ultima generazione e Attila, cresciuto musicalmente in Salento, nei suoi brani mischia la tradizione del reggae, l’energia della dancehall e le influenze dell’hip hop, ha collaborato con artisti come Marracash, Guè Pequeno, Ensi.



Tra i protagonisti del festival troviamo anche Lion D considerato tra i migliori cantanti della nuova scena reggae europea. Nella stessa sera ci sarà lo showcase di Rankin’ Lele e Papa Leu, tra i più noti e rispettati artisti del raggae salentino. Nel loro suono, come nelle liriche, c’è tutto il bagaglio artistico che ha reso il Salento una scena musicale conosciuta e rispettata in tutto il mondo. Nati e cresciuti artisticamente nella “culla” del reggae nostrano con i Sud Sound System. Sullo stesso palco anche Manlio Calafrocampano, celebre per l’energia dei suoi concerti live, le sue abilità vocali e il suo stile che va dal reggae roots alla jugle passando per la dacehall. Manlio Calafrocampano si dividerà tra il suo showcase e il dj set condiviso con Dj Elena, dj ufficiale del collettivo dell’hinterland crotonese Compari Sodi. Appassionata di musica reggae e dancehall, Dj Elena abbraccia anche altri generi come afrobeat, moombahton, R&b, Rap. La sua versatilità le consente di creare mix unici che rispecchiano una vasta gamma di influenze musicali, mantenendo sempre alta l'energia delle sue performance.



Chiude il festival Raphael, cantante talentuoso, si è esibito in quasi tutti gli stati europei, in Messico e Giamaica, ha pubblicato una serie di album e singoli e continua a portare in giro per l’Italia e non solo i suoi showcase e band set dove dimostra la sua bravura nella scrittura delle canzoni e il suo talento vocale. La domenica, sul palco del Japigi Reggae Festival si esibirà anche Raina, uno dei fondatori della Villa Ada Posse, storica crew reggae romana, attivo da più di trent’anni come solista, dj e producer, ha firmato diverse pubblicazioni discografiche e innumerevoli hit.