Siamo entusiaste di presentare in anteprima il nostro ultimo videoclip per il singolo

ZenZero, disponibile ufficialmente da domani! L'idea ci è venuta in modo spontaneo, praticamente subito dopo aver finito di scrivere la canzone: ci piaceva l’idea di ironizzare su di noi, giocando sulla nostra incapacità di fare yoga a differenza delle fantastiche signore anziane molto più preparate. Abbiamo quindi contattato una delle nostre registe e filmmaker preferite, Dalilù, che ha saputo trasformare il

nostro spunto in una produzione originale e freschissima, perfetta per l’estate. Il testo del brano parla di quel desiderio di accettarsi per come si è, rifiutando la concezione di perfezionismo e modelli preconfezionati che la società sempre più spesso ci richiede. Abbiamo cercato di costruire il video intorno al tema centrale della ricerca di libertà e di autenticità, simboleggiata dallo slogan guardami quanto sono ZenZero, una metafora per liberarsi da tutti i diktat imposti.



Possiamo quasi dire che se il precedente brano Stuntman è un inno all'empowerment

femminile, ZenZero; ci siamo fatte promotrici di un approccio libero ed emancipato

verso la contemporaneità, spesso caratterizzata da ritmi troppo frenetici e atteggiamenti eccessivamente critici, come tentativo di alleviare le pressioni a cui siamo sottoposti quotidianamente: vogliamo incoraggiare un atteggiamento più rilassato nei confronti della vita e della società odierna. A volte, è fondamentale sapersi prendere un po’ di distacco, ritrovando il proprio equilibrio interiore in un mondo esterno sempre più caotico.



Il risultato finale nel video di ZenZero è una fusione esplosiva di energia e creatività, che rispecchia perfettamente l'essenza del nostro sound e della nostra identità come band: la fotografia del video (girato in diverse location, che spaziano da una casa ridotta completamente a soqquadro nella quale avviene il nostro risveglio poco “Zen”, ad ambienti urbani esterni come strade e parchi) è caratterizzata da colori vivaci e contrastanti, che riflettono la dualità tra la dolcezza e la forza, tra la delicatezza e la ribellione. Ogni membro della band ha avuto l'opportunità di esprimere la propria personalità attraverso il proprio stile unico, rendendo il video una celebrazione della nostra diversità e allo stesso tempo dell’unione dei singoli. ZenZero, come l'ingrediente rinfrescante da cui prende il nome, è una vera e propria celebrazione punk-rock alla vitalità, che esprime una ribellione gioiosa e disincantata, raccontando le ansie e le contraddizioni della generazione millennial e Gen Z(en-zero).



Abbiamo lavorato a stretto contatto con un team di esperti per garantire che ogni dettaglio fosse perfetto: lo styling è curato da Blindlover, una giovane stilista che a noi piace molto e che ringraziamo di cuore. Siamo insomma orgogliose di come il videoclip è venuto: non solo accompagna il nostro singolo ZenZero ma lo esalta, aggiungendo una dimensione visiva che amplifica il messaggio della nostra musica. Speriamo che il videoclip vi coinvolga e vi ispiri tanto quanto ha fatto con noi durante la sua realizzazione. Non vediamo l'ora di sapere cosa ne pensate e di continuare a condividere la nostra musica con tutti voi, ci sono tante novità in arrivo!