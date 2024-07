Frenèsya, vivere le emozioni profonde a Luci Spente: il video

Luci Spente è il nostro nuovo singolo in collaborazione con i Lost Kids, duo romano. È il terzo tassello di un EP composto da sei canzoni, ciascuna delle quali sarà dedicata a un senso specifico. Questa volta ci addentriamo nell'universo della vista, colei che ci permette di percepire l'amore al primo sguardo: il cosiddetto colpo di fulmine. Ma cosa accade quando le luci si spengono e restiamo al buio? Con il video di Luci Spente abbiamo voluto regalare al pubblico, in occasione del release party di presentazione del brano, un’esperienza unica e immersiva, dando ai presenti l’opportunità di ascoltare il singolo in una situazione di buio quasi totale, a Luci Spente, appunto.



Luci Spente invita l'ascoltatore a superare le apparenze e a guardare oltre le proprie paure, rivelando la vera essenza di una connessione visiva. È in questo momento di oscurità che si comincia a vedere veramente, e un turbine di emozioni si scatena. Il brano promette di essere la colonna sonora perfetta per chiunque desideri esplorare le profondità delle proprie emozioni attraverso il potere della musica. Fulcro della canzone è la luce, che corrisponde alla parte più intima di ognuno di noi e che spesso, nella frenesia della quotidianità, finiamo per dimenticare e soffocare. Il sound pop-dance del brano enfatizza e incarna la voglia di chiudere gli occhi e lasciarsi andare fino a diventare ombre che si perdono tra luci stroboscopiche al ritmo di una cassa dritta. È il brano che puoi ascoltare da un mega impianto a un festival, ma anche in un momento di riflessione solitaria, grazie alla sua intensità emotiva e alla sua energia travolgente.

Il video è stato realizzato con una telecamera a infrarossi, per poter catturare l’esperienza vissuta da noi sul palco, dagli amici, dai fan e dagli addetti ai lavori in sala, rendendo tutti parte essenziale del videoclip. L’obiettivo era quello di creare una situazione di massima spontaneità, senza nulla di precostruito, veicolando al meglio il messaggio della canzone: l’importanza di entrare in contatto con le proprie sensazioni ed emozioni. Durante la serata sono stati regalati anche degli accendini personalizzati con la scritta Luci Spente, proprio per ricordare che spesso anche nel buio, la luce è più vicina di quanto pensiamo: come un accendino dimenticato in una qualsiasi tasca, sempre a portata di mano.



Credit:

Da un’idea di Frenèsya e Fulcro Lucem

Riprese e montaggio: Emanuele Barbieri

Produzione esecutiva: Fulcro Lucem S.r.l.

Management: St’art factory