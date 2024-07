Summer Jamboree, un viaggio nel tempo a Senigallia

È in corso la 24esima edizione del festival che riunisce appassionati della cultura americana degli anni ’40 e ’50 sotto il cielo di Senigallia. Dai concerti di artisti di fama internazionale al Rockin’ Village Vintage Market passando per l’esposizione di auto americane d’epoca

Strade che si snodano dolcemente sulle colline marchigiane, il sole che batte sui campi arati dalle mille tonalità e il mare che ispira libertà, in questo modo Senigallia accoglie i visitatori che ogni anno si riversano sulla riviera adriatica per un evento di portata mondiale. Sabato 27 luglio è iniziata la 24esima edizione del Summer Jamboree , il festival che celebra la cultura americana degli anni ’40 e ’50 tra balli swing, abiti colorati e auto dalle tonalità pastello.

Summer Jamboree, al via la 24esima edizione

Andare a scatenarsi in pista a suon di rockabilly, acquistare giocattoli di latta e farsi fare la barba come le star degli anni ’50, non serve una macchina del tempo per tutto ciò, ma un viaggio a Senigallia. La città marchigiana ha aperto le danze della 24esima edizione del Summer Jamboree riunendo migliaia di persone sotto lo stesso cielo stellato.

Dal lungomare a Piazza Garibaldi, tantissimi eventi animano le strade brulicanti di persone sfoggianti abiti sgargianti. Proposti corsi di ballo e concerti di artisti di fama internazionale. Il Rockin’ Village Vintage Market offre stand in cui acquistare abbigliamento e accessori, da menzionare lo splendido Forever Christmas Store con giocattoli di latta che non possono far altro che lasciare attoniti e sognanti. Passeggiando è possibile respirare l’aria di festa tra le vetrine decorate a tema e gli artisti di strada.