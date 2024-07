Nevermind The Tempo è il secondo album di I Hate My Village, band composta da Alberto Ferrari (Verdena), Adriano Viterbini (BSBE), Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle). Un disco che parla di tempo, elogio all’imperfezione come risposta alla ricerca di perfezione della contemporaneità. Ne abbiamo parlato con Adriano Viterbini, che ci ha detto: "Suoniamo la musica che noi vorremmo ascoltare, per noi è la regola". Questa sera, 24 luglio, la band sarà al Castello Sforzesco a Milano

Il nuovo album, Nevermind The Tempo



Partiamo dal titolo del vostro nuovo album: appeno ho letto Nevermind The Tempo, ho subito pensato a Never Mind The Bollocks dei Sex Pistols. È solo una mia idea o effettivamente avete tratto ispirazione da questo disco?

Il titolo è nato per caso: era parte di una frase di una canzone che non è stata messa nell’album, ma che ci è sembrata aderente al percorso che abbiamo vissuto, registrando questo album. Un disco scritto senza pensare a quando sarebbe uscito…le cose sono venute da sé, e tutto questo ci ha fatto rivalutare la premessa con la quale abbiamo cominciato, ovvero fare le cose solo per il piacere di farle. Quando si impara troppo il mestiere, forse è meglio allontanarsi un po’ da tutte le logiche ad esso legate: è fondamentale mantenere il gioco, e non aver paura di buttare idee per farne altre migliori. Siamo ovviamente fan di questo disco dei Sex Pistols, ma solo successivamente ci siamo accorti che avevamo tratto involontariamente ispirazione!

Parlavi del tempo: quanto prezioso è stato per voi il tempo, per la vostra musica?

Il mondo della musica ha tante declinazioni: quella che abbiamo scelto noi è libera, un mondo in cui potersi reinventare, più o meno quando si vuole. Il concetto di tempo, per molti, potrebbe diventare una prigione, ma dipende sempre da come lo vedi. Per noi il futuro è qualcosa che arriva addosso, non lo rincorriamo. Vista così, viviamo tutto in modo meno apprensivo. È una fortuna che ci siamo costruiti.

"La nostra musica? Un processo naturale"

Esatto, lì volevo arrivare: avevate un’idea, che avete costruito, e che vi siete costruiti…

Sì, è tutto molto coordinato al modo in cui viviamo la musica: non è qualcosa che facciamo esclusivamente quando bisogna farla. È un processo di capitalizzazione di idee, di darsi da fare con gli strumenti, in qualsiasi ora della giornata, anche quando si è in macchina. Bisogna ricordarsi che ciò che facciamo è qualcosa di legato allo stare bene, e a trovare un posto nel mondo. È un processo naturale e spesso anche difficile da descrivere. Mi capita spesso di tornare a casa dopo una lunga passeggiata e registrare qualcosa che, se sono fortunato, il giorno dopo mi piace ancora. Ma magari è anche qualcosa che mi fa capire quello che, invece, non mi piace…ancora più fondamentale!