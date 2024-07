Sant’Elpidio Jazz Festival, giorni di live e masterclass: il programma

Cresce l’attesa per la XXV edizione di Sant’Elpidio Jazz Festival, festival del circuito Jazz di Marca che si svolgerà a Sant’Elpidio a Mare, organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dall’associazione AMAT in collaborazione con Syntonia Jazz, per la direzione artistica di Alessandro Andolfi. Concerti fissati alle 21:15, principalmente in Piazza Matteotti. Al via martedì 23 luglio con John Scofield & Dave Holland Duo. Il 29

João Bosco Quartet, aperto da Mafalda Minnozzi – Paul Ricci Duo. Giovedì 1° agosto Francesca Tandoi Trio Feat. Eleonora Strino. La serata successiva, Paolo Fresu & Glauco Venier presso la chiesa Perinsigne Collegiata. Il 4 Frida Bollani Magoni & Albert Eno. Il 6 Stefano Di Battista Quintetto – La Dolce Vita e il 7 ecco Theo Croker Quartet. Sant’Elpidio Jazz Festival sarà arricchito da una serie di altri eventi, fra concerti e

masterclass, dal 26 luglio al 14 agosto.