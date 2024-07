Premio Loano 24, 20esima edizione: dal 24 al 26 luglio "Venti di folk"

Tre giorni di celebrazioni con i concerti dei vincitori, Hiram Salsano e Peppe Voltarelli, l’ omaggio a Giovanna Marini, una produzione originale dedicata allo studioso Alan Lomax per i 70 anni dal suo viaggio in Italia, e molto altro ancora

Dal 24 al 26 luglio a Loano, in provincia di Savona, torna il Premio Loano, giunto alla sua 20esima edizione. Quest'anno "Venti di folk" festeggia e racconta i vent’anni del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana, un traguardo importante per un premio e un festival che promuovono e valorizzano la produzione contemporanea di musica tradizionale di radice italiana.



Tre giorni di grandi celebrazioni con numerosi appuntamenti, ospiti e concerti diffusi sul territorio; e un racconto fotografico dal titolo RiGenerazioni a coronamento del ventennale che raccoglie gli istanti più significativi della storia del Premio.

Il programma

Un’edizione di festeggiamenti a partire dalla Notte del folk il 24 luglio: più palchi per ballare e ascoltare alcuni degli artisti protagonisti del festival come Mario Incudine e Ponente Folk Legacy; le proiezioni di due film documentari in esclusiva per rendere omaggio a Giovanna Marini e Alan Lomax; e attività per bambini. Si prosegue il 25 luglio con i concerti dei vincitori dei premi per i migliori album del 2023, scelti dalla giuria del Premio Loano, Peppe Voltarelli e Hiram Salsano; e si conclude con la produzione originale Venticinquemila miglia, dedicata a un altro anniversario: i 70 anni dal viaggio in Italia di Alan Lomax, che nel 1954 insieme all’etnomusicologo Diego Carpitella fissò per la prima volta le musiche di tradizione italiane su nastro. Il festival celebra Lomax e la sua eredità con la presenza speciale di Anna Lomax Wood (Premio Città di Loano – De Mari 2024), figlia di Alan e co-fondatrice della Association for Cultural Equity, e con numerosi artisti e amici del Premio in un incredibile viaggio musicale nella penisola italiana, tra cui Rachele Andrioli, Alessandro D’Alessandro, Elena Ledda, Trouveur Valdotèn, Compagnia Sacco, Giuseppe Moffa e molti altri.

Tutti i concerti e gli incontri sono a ingresso gratuito

Per il programma dettagliato:

www.premioloano.it