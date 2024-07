Amída Eliána Pregnolato, la luce è Dove Cantano gli Angeli: il video

Sono felicissima di presentarvi “Dove cantano gli angeli”, il mio nuovo singolo disponibile in tutti i digital store. Questo brano ha per me un significato molto profondo e personale. La sua genesi è stata accompagnata da un pensiero costante e dalla volontà di creare un sound che potesse arrivare istantaneamente al cuore di chi lo ascolta, specialmente per coloro che attraversano periodi difficili di solitudine, depressione o altre forme di malattia.

Nel testo, in frasi come “di giorni che non vivi e notti che non dormi” ho voluto riflettere la dura realtà della depressione, un male silenzioso che molti affrontano quotidianamente. La sensazione di vuoto e la ricerca di un senso di appartenenza sono centrali in questa traccia, come sottolineo nel passaggio “la casa è vuota, aiutami tu ad arredarla”. Spesso, il vuoto che sentiamo è dentro di noi ed è solo attraverso il supporto e l’amore di chi ci sta vicino che possiamo trovare la forza per riempirlo. In questo brano, ho dato molta importanza anche alla speranza: quando canto “e sarai tu dentro questo buio ad accendere una luce”, tendo la mano all’amore, alla ricerca di qualcuno che ci accetti e ami per quello che siamo, accendendo una luce nel buio che portiamo dentro.

Il messaggio centrale è sicuramente la forza, il coraggio, il non mollare mai, nemmeno nelle situazioni più difficili, anche quando ci si sente al limite. Il titolo stesso della canzone rappresenta tutte le persone che continuano ad amare nonostante le avversità, Angeli che soffrono e lottano contro l’emarginazione, e a cui basterebbe così poco per trovare sollievo. Viviamo in un mondo in cui possiamo essere angeli gli uni per gli altri, se solo imparassimo a guardarci meglio e ad ascoltarci di più.

Ho fatto del mio meglio per creare una connessione autentica ed emotiva con gli ascoltatori. Questo singolo è il frutto di un lavoro intenso e meditativo, un invito a riflettere sulla propria esistenza e sulle proprie battaglie.

La creazione del videoclip ha rappresentato un ulteriore momento di introspezione e creatività. Le riprese, che si sono svolte in Trentino Alto Adige, non sono state solo una scelta estetica, ma anche un tributo ai luoghi che hanno segnato profondamente la mia vita. Questi paesaggi, con la loro bellezza incontaminata e la loro storia, hanno fornito il contesto ideale per raccontare visivamente il viaggio emotivo descritto nel brano. È stato un processo rigenerativo, quasi catartico, che mi ha permesso di immergermi nella natura e di ritrovare una connessione profonda con le mie radici. Sono molto legata al Trentino Alto Adige: le sue tradizioni, la sua cultura e i suoi colori sono una fonte inesauribile di ispirazione per me e per le mie opere. Trascorro spesso le mie giornate in questi luoghi, immersa nel loro incanto, trovando la serenità necessaria per creare.

Ogni giorno dedico il massimo impegno alla mia carriera artistica, nonostante una diagnosi di rigidità muscolare alla schiena che a volte rende difficile cantare. Tuttavia, la mia determinazione è incrollabile, perché cantare è la mia vita e il mio mezzo di comunicazione più importante. Scoprire di essere seguita da un pubblico così numeroso sulle mie pagine social è stato per me una sorpresa incredibile. Dedico molto tempo e sforzi per raggiungere le persone con la mia musica, anche se spesso si commuovono quando canto, il mio intento è quello di trasmette emozioni e di farle sentire bene.

Sperimento tantissimo, fondendo pop e new age e ho ancora molte idee da sviluppare. Ogni nuovo progetto è una sfida e una scoperta. Lavorare su “Dove cantano gli angeli” mi ha permesso di esplorare nuovi orizzonti sonori e di approfondire il mio legame con il pubblico. La musica è una lingua universale che ha il potere di unire le persone e di offrire conforto nei momenti di difficoltà. Spero che questo brano possa offrire un po’ di luce e speranza a chi ne ha bisogno, e che possa ricordare a tutti noi l’importanza della comprensione e dell’amore reciproco.

Infine, vorrei ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di “Dove cantano gli angeli”. Dalla produzione alla realizzazione del videoclip, ognuno ha contribuito con passione e dedizione. Questo brano è il risultato di un lavoro di squadra e rappresenta per me un passo importante nel mio percorso artistico. Non vedo l’ora di condividere con voi questo nuovo capitolo della mia carriera e di continuare a crescere insieme attraverso la musica.