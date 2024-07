Pooh, la possibile scaletta del concerto a Marostica

Il gruppo ha scritto su Instagram: “L’altro giorno stavamo parlando di quanti concerti abbiamo fatto nella nostra vita. Forse arriviamo quasi a 3000… Che bello suonare con voi e per voi! Cantare per rendervi felici”

Lunedì 15 luglio i Pooh saranno in concerto a Marostica. Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli e Red Canzian si esibiranno per la prima delle due date in programma nella città veneta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show.