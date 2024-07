Ainé, il nuovo inizio si chiama Blu-Settembre: il video

Blu-Settembre è il brano che anticipa l’uscita della seconda parte del mio nuovo concept album Buio Leggero. Nella prima parte, Buio, che è uscito ad aprile 2024, ho parlato del distacco e della separazione. Mentre in questa seconda parte, Leggero, ho esplorato il tema della rinascita e l’uscita è prevista per dopo l’estate. Ogni canzone di questo album è stata affiancata a un mese dell’anno, 12 mesi per 12 canzoni quasi come se fosse un diario che inizia ad aprile e finisce a marzo dell’anno successivo. Buio racconta i mesi da aprile ad agosto mentre Leggero parte appunto da settembre per concludersi, come ho anticipato sopra, a marzo.



Blu-Settembre dà il via a questo percorso di rinascita e di leggerezza sperimentando nuove sonorità, che mischiano l’elettronica, il soul, il jazz, e beat più incalzanti che riportano a quella leggerezza e voglia di non pensare e godersi il viaggio. Il video di Blu – Settembre è stato girato da Brando Pacitto, tra l’Umbria e la Toscana e mette in scena e trasforma in immagini le melodie e le parole del brano e così facendo riporta anche quella sensazione di leggerezza. A spiccare visivamente sono il verde e il blu della natura e del mare e i colori accesi delle sculture particolari che si alternano tra di loro. È quasi come se questi elementi creassero un posto lontano dallo spazio e dal tempo che caratterizzano la realtà che tutti conosciamo. Un mondo creato esclusivamente per me grazie al quale ho la possibilità di riconnettermi con il mio “Io interiore” e con quello che mi sta intorno. In questo modo i colori, la pace, la luce e la leggerezza possono prendere il posto delle nostre ombre.



Questa volta il lasciarmi andare alla natura, all’acqua, ai tramonti mi aiutano a chiudere gli occhi e sentire tutto quello che mi circonda. Raccontando in immagini l’importanza di aprirsi al cambiamento e alla rinascita per raggiungere una versione di sé più matura e più consapevole delle proprie emozioni, delle persone e delle cose, in grado di regalare serenità e luce dopo un momento di intimità e introspezione

L’intimità è un punto chiave nel video ed è chiaro anche per il modo in cui è stato realizzato, la macchina da presa mi segue quasi sempre da lontano come se non volesse intromettersi in quello che sto vivendo ma al contempo è curiosa di vedere cosa farò dopo e in quale versione di me stesso mi evolverò. Insieme all’intimità è chiara la naturalezza di questo video nella scelta di sgranare in modo quasi impercettibile le immagini per cancellare quel senso di artificio e finzione che regala la macchina da presa nella stragrande maggioranza dei casi. Il video di “Blu-Settembre” unisce immagini e parole mostrando la freschezza di un nuovo inizio e la leggerezza che esso porta, con maggiore volontà e con nuovi punti di vista, aiuta a costruire una versione migliore di se stessi.



Vorrei ringraziare Brando Pacitto e tutto il mio staff per avermi permesso di trasmettere attraverso le immagini le emozioni che risiedono in “Blu-Settembre”.