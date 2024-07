Ilenya, chiedere aiuto non è debolezza bensì uscire dal Buio: il video

Ciao a tutti, sono Ilenya. Sono nata a Milano, ma ho origini siciliane. Sono una performer e autrice, e oggi vi presento qui in anteprima il video di Buio, il mio nuovo singolo. Il video è stato girato nel Bosco WWF di Vanzago e a Villa Restelli ad Olgiate Olona, con la regia di Denis Fava. Nel video è presente la ballerina Sara Rivaletto. Il bosco simboleggia la vita con tutte le sue difficoltà, mentre l’alba rappresenta la pace interiore. Attraverso questa canzone, che amo definire intensa e travolgente, voglio condividere un messaggio che spero possa far riflettere chi si trova ad

affrontare momenti difficili nella propria vita. Chiedere aiuto non è segno di debolezza, ma il primo passo verso la guarigione.



Buio affronta la lotta contro i miei demoni interiori: ansia, paura, insonnia, e attacchi di panico. Credo fermamente che saper chiedere aiuto sia un atto di forza e di coraggio, dimostrando la consapevolezza dei propri limiti e la capacità di mettere da parte l’orgoglio per il nostro benessere e crescita. La vita ci porta spesso a rimandare, ma arriva un momento in cui affrontare le proprie sfide diventa indispensabile per ritrovare la serenità interiore. Questa canzone è nata per dare sfogo a un mio stato emotivo. Soffro proprio di insonnia da molti anni e durante una notte ho capito che era giunto il momento di aprire il vaso di Pandora per superare difficoltà rimaste nascoste. Buio è un, brano elettro dance/pop dance, con cui



affronto un tema molto delicato. Quando la ascolterete, capirete perché non c’era titolo più azzeccato! La canzone e il video vogliono trasmettere un messaggio di speranza e forza, ricordando a tutti noi l’importanza di chiedere aiuto quando necessario e di affrontare le nostre sfide con coraggio. Sono molto emozionata di condividere questo progetto con voi e spero che possa toccare le vostre corde emotive tanto quanto ha toccato le mie. Grazie per il vostro supporto e buon ascolto!