The Cinematic Orchestra in concerto a Milano il 18 luglio

Il gruppo britannico nu-jazz The Cinematic Orchestra torna a Milano dopo due anni in occasione del ventesimo anniversario dell’album Man With A Movie Camera, il progetto che trae ispirazione dal classico del cinema muto sovietico di Dziga Vertov che la band ha musicato nel 2001. Appuntamento al Castello Sforzesco giovedì 18 luglio. L’evento fa parte della rassegna ESTATE AL CASTELLO 2024 ed è prodotto e organizzato da LELE SACCHI, PALACE AGENZIA, JAZZ RE:FOUND e ALZAYA.



The Cinematic Orchestra è un progetto che si contraddistingue da subito per uno stile del tutto particolare, tra jazz e musica elettronica, e che coinvolge la tecnica del turntablism e diversi strumenti elettronici come campionatori. Dal debutto con Motion nel 1999, la band ha venduto centinaia di migliaia di album e si è esibita su alcuni dei palchi più celebri al mondo tra cui la Royal Albert Hall di Londra e l'Opera House di Sydney.