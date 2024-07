La possibile scaletta dei Coldplay allo stadio Olimpico di Roma

Venerdì 12 luglio 2024 è atteso il concerto dei Coldplay allo stadio Olimpico di Roma, un evento che richiamerà nella Capitale centinaia e centinaia di fan della band capitanata da Chris Martin.

Scopriamo quale potrebbe essere la lista delle canzoni che suoneranno, tra hit del passato e successi più recenti.

Questa sarà la data zero italiana del Tour 2024 dei Coldplay, motivo per cui l’attesa è ai massimi livelli.

Per scoprire quale potrebbe essere la possibile scaletta seguita dal gruppo, basiamoci sulla scaletta base del tour asiatico andato in scena a febbraio 2024.

Ricordiamo che il gruppo inglese suonerà per quattro date presso lo Stadio Olimpico di Roma: dopo quella del 12 luglio, si esibiranno il 13, il 15 e il 16 luglio.



Trovate tutte le canzono papabili nel seguente paragrafo.