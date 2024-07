Dèlè, il senso d'attesa della felicità si chiama 3Desideri: il video

Ciao, sono Dèlè l'autore e interprete di 3desideri, sono nato in Sardegna, ho girato

molto l’Italia vivendo in diverse città. Ora ho la mia famiglia e i miei affetti a Pescara.

Ho vissuto anche a Roma, una città che è un costante flusso di vita e emozioni e

questo si riflette nella mia scrittura. Nella mia musica, amo esplorare l'amore e la

connessione umana. Racconto di me in questo brano che nasce dal mio profondo

amore per le piccole cose della vita e dai momenti che rendono ogni giorno speciale. Ho voluto fortemente girare questo video, qui in anteprima, proprio per le strade di Roma, città che amo, e sulla spiaggia di Ostia, dove in passato andavo spesso a divertirmi per interi pomeriggi e non solo. Nel video vedete proprio il motorino nel traffico di Roma, un vecchio che suona, ragazzi che vanno a scuola, turisti che visitano la città, tutti elementi del quotidiano che mi hanno sempre affascinato e che ho cercato di catturare con le mie parole. Come dico nel testo “maggio che apre le porte a giugno” è quel senso di attesa e di felicità per l'arrivo dell'estate, stagione che porta con sé nuove possibilità e avventure. Il brano parla dell'amore in tutte le sue forme, dalla dolcezza dell'inverno quando ci si abbraccia di più, alla magia dell'estate.



È un inno alla semplicità e alla bellezza dei momenti condivisi, come può essere rubare un bacio sotto un portone. 3desideri è anche un riflesso della mia filosofia di vita: godersi ogni istante, apprezzare le piccole cose e vivere con passione e intensità. Nonostante il tempo che passa e la vita che a volte può essere stressante, il mio amore rimane costante e questo mi dà la forza di continuare a sognare e sperare. Scrivo per esprimere i miei desideri, i miei sogni e le mie speranze. Come si vede nel video, quando siamo distesi sulla spiaggia di Ostia, esprimiamo insieme quei tre desideri che rappresentano tutto ciò che vogliamo dalla vita.



La mia musica è un invito a fermarsi un attimo, a guardare il cielo, a contare le stelle e a ricordare che le cose più semplici possono essere straordinarie. Mi piace pensare che attraverso le mie canzoni, riesco a creare un legame con chi ascolta, un legame fatto di emozioni condivise e di momenti di riflessione. Ogni volta che scrivo una nuova canzone, ci metto davvero un pezzo di me, sperando che possa risuonare nel cuore di qualcuno, che possa portare un sorriso, magari una lacrima o un momento di gioia. Questa è la mia storia e queste sono le emozioni. Scrivere e cantare sono per me le forme più pure di espressione e ogni brano è un capitolo del mio viaggio personale. Vi invito a unirvi a me in questo viaggio, a scoprire la bellezza nelle piccole cose, a vivere con passione e a non smettere mai di sognare. Spero che le mie canzoni possano portarvi un po' della felicità che provo io quando le scrivo.