La possibile scaletta del concerto dei Club Dogo a Milano San Siro

"Nuovo show, nuovo palco, nuovi brani leggendari": con queste parole Gué, Jake La Furia e Don Joe hanno annunciato il loro concerto-evento allo stadio di San Siro, nella loro Milano, in programma oggi, venerdì 28 giugno. Un modo per ringraziare i fan dopo il successo della reunion, del nuovo album di inediti, dei 10 concerti sold out al Forum di Assago della primavera 2024 e del sostegno dimostrato dalla loro affezionata fanbase per oltre vent'anni.



I Club Dogo si preparano a suonare a Milano presso lo stadio San Siro, dove oggi, venerdì 28 giugno 2024, è atteso il concerto evento nella loro città natale.

“Nuovo show, nuovo palco, nuovi brani leggendari”: con queste parole Gué, Jake La Furia e Don Joe hanno annunciato il concerto-evento, che è un modo per ringraziare i fan dopo il successo della reunion, del nuovo album di inediti, dei 10 concerti sold out al Forum di Assago della primavera 2024. Un modo per dire grazie a tutti del sostegno dimostrato dalla loro affezionata fanbase per oltre vent’anni. Chi volesse acquistare i biglietti in extremis per il concerto di stasera dei Club Dogo a San Siro è ancora in tempo: i ticket non sono ancora del tutto esauriti e sui canali di vendita ufficiali ci sono ancora alcune disponibilità per il secondo e il terzo anello; primo anello e prato sono invece sold out.

Potete scoprire quale potrebbe essere la possibile scaletta del concerto dei Club Dogo di questa sera nell’ultimo paragrafo di questo articolo.



L’inizio è alle ore 21 L'orario di inizio del concerto è fissato per le 21.00, con apertura dei cancelli a partire dalle 17.30 per i possessori dei biglietti per il prato gold (anticipata alle 16.00 per chi ha scelto il pacchetto Vip Early Entrance) e dalle 18.00 per l'ingresso alle tribune (allo stesso orario ha inizio il meet & greet con i Club Dogo riservato a chi ha acquistato il biglietto Dogofiero Pack). La biglietteria apre alle 16.00.

La possibile scaletta

Dall’album d'esordio Mi Fist, uscito nel 2003, passando per dischi storici come Che Bello Essere Noi, Vile Denaro e Dogocrazia, il concerto a San Siro dei Club Dogo offrirà l’occasione per riascoltare dal vivo vecchi e nuovi successi di tre artisti, che - partendo da Milano - hanno fatto la storia dell’hip-hop italiano. Pionieri di questo genere nel nostro Paese, va a loro il merito di aver tracciato la direzione da intraprendere per le generazioni future. Di seguito trovate la scaletta che è stata proposta in primavera al Forum di Assago e che potrebbe essere la stessa che verrà eseguita questa sera, probabilmente con qualche variazione.

Mi-Bastard

D.O.G.O.

Butta via tutto

Cronache di resistenza

Rap Soprano / Hardboiled

Kyobo

Vida Loca

Spacco tutto

Chissenefrega

Weekend

Per la gente

Ciao proprio

Il mio mondo, le mie regole

Mafia del Boom Bap

Milly

King of the Jungle

Note Killer

P.E.S.

Soldi

Tornerò da re

Lisa

Soli a Milano

Fragili

Nato per questo



Voi non siete come noi



Brucia ancora



Una volta sola



Puro Bogotà



All’ultimo respiro