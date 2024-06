Piotta, polemica con il Premio Tenco: "Dove sono finiti i miei voti?"

Piotta, nome d’arte di Tommaso Zanello, ha acceso una polemica sulle votazioni del Premio Tenco 2024. Una giuria di circa 300 giornalisti ha espresso fino a tre preferenze per ciascuna delle sei categorie in gara (che includono Miglior album in assoluto, Miglior album in dialetto, Miglior album opera prima, Miglior album di interprete, Miglior canzone singola e Miglior album a progetto) per la musica pubblicata dal 1º giugno 2023 al 31 maggio 2024. Piotta, però, non compare nelle cinquine dei finalisti. “Ieri come avete visto sono uscite le cinquine del Premio Tenco. Pur avendo ricevuto tantissimi voti da molti dei giurati, che ringrazio uno per uno, ‘Na notte infame non è dentro. Girano voci che questi voti non siano stati proprio presi in considerazione. Se fosse così mi chiedo: “Come mai?””, ha scritto sui social il rapper e produttore discografico. "Se il Club Tenco potesse darci la motivazione darebbe prova di grande trasparenza, per rispetto di tutto il progetto, viste anche le motivazioni da cui nasce e di tutti i giornalisti che votano". Il Club Tenco ha allora replicato in una nota ufficiale: “Le cose stanno così: il disco ‘Na notte infame ha ricevuto diversi voti dai giurati, ma nella categoria “Miglior album in dialetto” e, secondo i parametri inequivocabili del nostro regolamento, i testi dell’opera non sono scritti e cantati per oltre il 50% in alcun dialetto o lingua minoritaria”.