La possibile scaletta del concerto dei Simple Minds a Roma

Il Global Tour 2024 , cominciato da Taupo (Nuova Zelanda) il 27 gennaio scorso, si concluderà il 4 agosto nella francese Colmar. In scaletta, brani del diciottesimo album in studio Direction of the Heart insieme a una miriade di classici.

Il rock della band britannica risuonerà giovedì 27 e venerdì 28 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, in occasione del Roma Summer Fest , prima che il gruppo approdi al Locus Festival di Bari domenica 30. L'1 luglio sarà a Senigallia, in Piazza Garibaldi, il 4 in Piazza Sordello a Mantova.

I Simple Minds tornano in Italia.

La scaletta

La scaletta del concerto dei Simple Minds a Roma non è stata ufficializzata. Tuttavia, è possibile che il gruppo replichi la setlist del Global Tour 2024:

Waterfront

I Travel

Love Song

This Fear of Gods

Let There Be Love

Once Upon a Time

All The Things She Said

Glittering Prize

Promised You a Miracle

New Gold Dream

Belfast Child

Someone Somewhere in Summertime

Don't You (Forget About Me)

Sanctify Yourself

Book of Brilliant Things

See the Lights

Alive and Kicking