Il brano "Al centro del mio cuore" il mio nuovo inedito, arriva dopo il grande successo di Adios Adios. Il testo parla di un amore che è giunto al capolinea, ma che continua a vivere, nonostante tutto, nel cuore di chi lo ha vissuto. È un sentimento intenso, profondo, che lascia un vuoto incolmabile e che porta con sé un mix di emozioni contrastanti, tra la nostalgia dei bei momenti passati insieme e la tristezza per la fine di quella storia.



Questo nuovo singolo è stato il risultato di un intenso lavoro di collaborazione con Vincenzo Capua, che ha saputo guidarmi nella giusta interpretazione per far vibrare le corde del cuore di chi ascolta.



Il videoclip, realizzato con la regia di Stefano Cesaroni e la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone e di Angelo Petruccetti Edizioni Caramella Blues, è un viaggio visivo che accompagna la melodia della canzone, rendendo ancora più intensa l'esperienza sensoriale per chi guarda e ascolta.



Spero che questa canzone possa arrivare dritta al centro del vostro cuore, emozionarvi e farvi riflettere sui sentimenti che custodite nel vostro intimo. Vi invito a chiudere gli occhi, lasciandovi trasportare dalle note e dalle parole, e a lasciarvi trasportare in un viaggio emotivo che vi porterà a riscoprire la bellezza dei ricordi e la forza dell'amore, anche quando è destinato a finire.

La melodia dolce e coinvolgente accompagna le immagini di momenti difficili che vengono superati con coraggio e determinazione. Durante il video, la presenza costante dell'orologio diventa simbolo del tempo che passa incessantemente, nel bene e nel male è come una medicina che lenisce gradualmente il dolore delle ferite d'amore. Con il passare delle settimane e dei mesi, le ferite cominciano a cicatrizzare, permettendo alla persona di guarire lentamente e riprendere fiducia in se stesso.



Questa narrazione positiva e incoraggiante invita lo spettatore a non smettere mai di credere in se stesso e nelle proprie capacità, anche quando le cose sembrano impossibili. Il messaggio principale del videoclip è che, nonostante le avversità, è sempre possibile trovare la luce in fondo al tunnel e trasformare le sconfitte in vittorie.



La storia rappresentata nel video è un inno alla resilienza e alla determinazione, e si conclude con un messaggio di ottimismo e fiducia nel futuro. La musica, insieme alle immagini, contribuisce a trasmettere un senso di speranza e di rinnovata forza interiore, che può ispirare chiunque si trovi a fronteggiare situazioni difficili nella propria vita.



Grazie a Vincenzo Capua per avermi regalato questa splendida canzone, che mi ha permesso di esprimere tutto il mio sentimento e la mia passione attraverso la musica.