Lo spirito della trance approda a Ferrara con una line-up stellare

La trance è stata una dei primi se non il primo genere di musica elettronica a diventare un fenomeno globale, in grado di vantare adepti in tutto il mondo, sempre pronti a rispondere presenti quando è in programma un festival: sarà così anche venerdì 28 giugno 2024 (dalle ore 20) in Piazza Trento Trieste a Ferrara, dove è in programma A Spirit of Trance