Addio a Martin Mull, l'attore di Arrested Development aveva 80 anni

Apprezzato comico e caratterista, aveva alle spalle una lunga serie di ruoli in film e serie popolarissimi. Aveva condiviso il set di Mrs. Doubtfire con Robin Williams e quello de La carica dei 101 con Glenn Close. Nel 2016 era stato candidato agli Emmy per il suo ruolo in Veep

Si è spento all’età di 80 anni Martin Mull, attore e musicista comico con alle spalle una lunga carriera fatta di oltre 120 film e numerose apparizioni televisive. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla figlia Maggie con un post su Instagram: “Ho il cuore a pezzi nel condividere con voi che mio padre è morto in casa il 27 giugno – ha scritto – dopo una valorosa battaglia contro una lunga malattia. Era noto per eccellere in ogni disciplina creativa immaginabile e anche per aver fatto le pubblicità del Red Roof Inn. Avrebbe trovato questa battuta divertente. Non è mai stato poco divertente. Mio papà mancherà profondamente a sua moglie e sua figlia, ai suoi amici e colleghi, ai suoi compagni artisti e comici e musicisti, e – segno di quanto fosse una persona realmente eccezionale – a molti, molti cani. L’ho amato tremendamente”.

Nominato agli Emmy nel 2016 Come ricorda Variety, Mull aveva ricevuto una nomination agli Emmy nel 2016 per il ruolo di Bob Bradley in Veep. Tra le serie tv più importanti della sua carriera si annoverano Pappa e ciccia (46 episodi), Sabrina, vita da strega (73 episodi), Due uomini e mezzo (6 episodi) e Arrested Development (4 episodi). Aveva avuto anche un ruolo regolare nella serie Fox di Seth MacFarlane Dads, con Seth Green e Giovanni Ribisi. Nel 2008 era stato guest star in Law & Order: SVU.