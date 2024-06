La possibile scaletta del concerto di Zucchero a Bologna

Dopo la data zero di Udine, domenica 23 giugno, il cantautore approda a Bologna giovedì 27. Da poco tornato in radio con Overdose d'Amore 2024 insieme a Salmo, a Udine ha regalato ai 15mila presenti i suoi più grandi successi ma anche un brano inedito, Amor che muovi il sole, mai suonato in precedenza ("non so nemmeno se uscirà e quando uscirà, intanto ve lo suono", ha spiegato).

Il ritorno di Zucchero

Overdose d'Amore 2024, in radio da venerdì 21 giugno, è la versione di Salmo del celebre brano di Zucchero. Ma è anche il risultato di una collaborazione che prosegue da anni, fatta di stima e di amicizia. L’idea originaria di reimmaginare il celebre brano “Overdose (D’Amore)”, che quest’anno compie 35 anni, è nata da Salmo e ha subito catturato l’attenzione e l’entusiasmo di Zucchero. Il video è stato girato con gli smartphone, e racchiude filmati dal Marocco, da Los Angeles, da Shanghai e da Posada (Nuoro) e da altre città italiane, e formare un mosaico di luoghi pieno di poesia.

Dopo la data allo Stadio Dall'Ara di Bologna, in programma il 27 giugno, approderà il 30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina, il 2 luglio allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara e il 4 luglio allo Stadio San Siro di Milano.