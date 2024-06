Uno Stradivari per la Gente – Suoni nelle fabbriche, il concerto

Dopo il successo dello scorso anno, i Community Days della Fondazione Comunitaria Ticino Olona coinvolgeranno ancora una volta la comunità del territorio nella nuova edizione del festival concertistico itinerante Uno Stradivari per la Gente, intitolata Suoni nelle fabbriche. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Accademia Concertante d’Archi di Milano diretta dal Maestro Mauro Benaglia, con la partecipazione del Maestro Lorenzo Meraviglia, che suona uno dei 13 violini Omobono Stradivari del 1730, con l’aiuto di Fondazione Per Leggere, eccellente realtà culturale della zona, e grazie alla disponibilità degli imprenditori del territorio, che apriranno le loro fabbriche per ospitare i concerti. Proprio l'imprenditore Guido Azario ospiterà il Concerto di Gala di apertura del Festival, che si terrà sabato 22 giugno alle ore 21.00 presso la sede della sua azienda WIZchemicals di Dairago. L’Accademia Concertante d’Archi di Milano e il Coro Ars Nova di Cerro Maggiore eseguiranno musiche di Mozart, Rossini, Čajkovskij e cori da Opera di Giuseppe Verdi.

GLI ALTRI TRE IMPERDIBILI CONCERTI

L’incontro tra la musica e le fabbriche è stato ispirato anche dall'indimenticato imprenditore illuminato Adriano Olivetti, secondo il quale “la cultura ha un ruolo preminente in ogni cosa” e nessuno sforzo può durare nel tempo senza essere frutto di un precedente innalzamento dell’animo umano. Lui stesso ospitava nella sua fabbrica concerti, mostre e dibattiti. Dopo il concerto di apertura, al festival seguiranno altre tre serate indimenticabili alle quali sarà possibile assistere con una donazione simbolica di 10 euro a persona per raccogliere fondi a favore delle iniziative che la Fondazione svolge sul territorio da ormai 18 anni. Il primo si terrà a Marcallo con Casone presso la falegnameria di Matteo Magugliani, il secondo a Castano Primo presso la CMG, Costruzioni Meccaniche Giani, e infine non con uno solo, ma con ben due Stradivari, il terzo si svolgerà nei capannoni delle ex Industrie Elettriche a Legnano per festeggiare il centenario della città. Quest’ultimo evento prevede la partecipazione gratuita.