Sony in trattative per acquisire il catalogo dei Queen per 1 miliardo

Stando alle indiscrezioni rilanciate da Variety, il colosso musicale sarebbe in procinto di aggiudicarsi il catalogo della rock band per 1.270.000.000 di dollari. Al momento Sony Music non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito

queen, sony music in trattative per il catalogo

Il catalogo musicale del gruppo britannico potrebbe passare nelle mani della Sony Music. Secondo le indiscrezioni più recenti, il colosso della discografia sarebbe intenzionato ad acquistare i diritti di una delle formazioni di maggior successo di sempre. Secondo il report di Variety, un altro gruppo sarebbe arrivato vicino alla chiusura dell'accordo fermandosi però a 900.000.000 di dollari.

Variety ha rivelato che Sony Music avrebbe offerto 1.270.000.000 di dollari. Il catalogo includerebbe alcuni delle più grandi canzoni della storia del rock, come Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Will Rock You e We Are the Champions. Al momento Sony Music non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.