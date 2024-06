G Sette feat. Sandritta porta il profumo dell'estate in Solo: il video

‘’Solo’’ rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo. E’ il profumo dell’estate appena arrivata, la musica che diventa l’elemento centrale delle serate più calde. Ho scelto di farmi accompagnare in questo bellissimo viaggio dalla cantante spagnola Sandritta che, grazie al suo talento, rendendo magico il brano. La canzone incarna perfettamente il desiderio passionale e libero che caratterizza le avventure amorose estive. Abbiamo scelto di narrare la storia di due anime che si incontrano sotto le stelle, unite dalla voglia di vivere esperienze intense e senza legami.



Le parole esprimono una bruciante passione e una volontà di rimanere indipendenti, riflettendo il desiderio di cogliere ogni momento senza compromettere la propria libertà. Il brano è un mix perfetto di sfumature latin pop e dance house. La potente cassa, tipica del genere dance house, si fonde con ritmi latini, creando un suono contagioso che è impossibile non ballare. CI siamo affidati ala produzione di Axel Cooper, che aggiunge profondità e raffinatezza al brano. Sandritta, con il suo tono sensuale e vivace, aggiunge un ulteriore strato di emozione alla traccia. Insieme, si è creata una chimica irresistibile e sono entusiasta del risultato raggiunto.



"Solo" è pensato per essere ascoltato a volume alto, su una spiaggia al tramonto o su un dance floor affollato. La melodia incantevole e il ritmo pulsante invitano a lasciarsi andare, a vivere l’estate con intensità e leggerezza. Vorrei che fosse la colonna sonora delle serate più memorabili, di quelle notti che si ricordano per tutta la vita. Sono soddisfatto di questo brano perché ha raggiunto già quasi i 15 mila ascolti e non è solo merito della sua qualità musicale, ma anche di una strategia di lancio ben orchestrata. Il videoclip è stato girato in una lussuosa villa, che esalta il fascino della canzone, utilizzando accattivanti riprese con uno stile prettamente proveniente dal mondo latin. Tra una piscine scintillante con vista Marbella e movimenti caldi, insieme a Sandritta, vogliamo incarnare il desiderio di libertà e passione estiva.



Starring: G Sette, Sandritta

Director: Carlos Spinelly

Camera Operator: Piergiorgio Conte

Photographers: Piergiorgio Conte, Alessandro Laudisa

Executive Producer: Carlos Spinelly, Alessio Daniele