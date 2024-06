Francesco Guccini a Bologna, quarant'anni dopo il concerto del 1984

Lunedì 17 giugno Francesco Guccini sarà protagonista della serata "Fra la via Emilia e il West. 40 anni dopo" in cui ripercorrerà il concerto-evento del 21 giugno 1984

Per celebrare il quarantesimo anniversario dello storico concerto del 1984, lunedì 17 giugno il Maestro sarà protagonista della prima serata di Sotto le stelle del cinema in programma in piazza Maggiore a Bologna.