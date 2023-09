Francesco Guccini, il nuovo album "Canzoni da osteria" uscirà a novembre

Dopo il disco "Canzoni da intorto" uscito nel novembre 2022, arriverà a distanza di un anno esatto il nuovo album in studio del musicista, che sarà la 26esima fatica discografica. Con un richiamo sia nel titolo sia nella grafica della copertina all’album dell’anno scorso, il nuovo “Canzoni da osteria” uscirà il prossimo novembre. Per adesso non c’è la tracklist ma l'opera viene presentata come “una raccolta di canti popolari selezionati dal Maestro, rivisitati in chiave strettamente personale”



A un anno esatto di distanza dall’ultimo album in studio di Francesco Guccini, ossia Canzoni da intorto pubblicato nel novembre 2022, uscirà il prossimo novembre Canzoni da osteria.

Sarà la ventiseiesima fatica discografica del cantautore di Modena. Con un richiamo sia nel titolo sia nella grafica della copertina al disco dello scorso anno, il nuovo Canzoni da osteria uscirà tra poche settimane. Per adesso non c’è la tracklist ma l'opera viene presentata come “una raccolta di canti popolari selezionati dal Maestro, rivisitati in chiave strettamente personale, per un suggestivo viaggio tra culture e tradizioni nascoste, veri e propri gioielli del repertorio nazionale e internazionale”.

Se lo scorso disco è uscito il 18 novembre 2022, questo lo "anticiperà" di otto giorni il debutto nei negozi di dischi, poiché arà fuori il prossimo 10 novembre. Stavolta però con "sarà fuori" si intende che si potrà acquistare solamente dai negozi (fisici oppure online), mentre non lo "vedremo" (anzi: ascolteremo) sulel piattaforme di streaming musicale. Uscirà in vari formati fisici per BMG e da oggi è disponibile in preorder.



Potete guardare la copertina del nuovo album di Francesco Guccini, Canzoni da osteria, nella foto che trovate in fondo a questo articolo.



È una naturale prosecuzione di Canzoni da intorto

Ciò che è chiaro è che Canzoni da osteria sarà la naturale prosecuzione di Canzoni da intorto. Quest'ultimo è stato certificato Disco di Platino, ha vinto la Targa Tenco per la categoria “Interprete di canzoni” ed è stato l'album fisico più venduto del 2022, segnando un grande ritorno come cantante di Francesco Guccini, a 10 anni di distanza dall’ultimo progetto in studio.

Dunque il nuovo Canzoni da osteria porta sulle spalle un peso notevole, quello di un enorme successo del precedente, più o meno fresco di stampa... Però il folto stuolo di estimatori del leggendario cantautore di Modena sono certi che anche questa volta il loro beniamino non li deluderà, come scrivono a chiare lettere sui social network in questi minuti, dopo che è stata appresa la notizia dell’arrivo della 26esima tacca nella discografia di Guccini. approfondimento Francesco Guccini, Canzoni da Intorto è disco d'oro: vince il "fisico"

Grande entusiasmo da parte dei fan di Guccini L’annuncio di un nuovo fiocco in casa Guccini è stato salutato con grande entusiasmo dai tantissimi fan del sopracitato Maestro, la leggenda modenese che ha scritto vari capitoli della musica italiana, concentrandosi sui generi della canzone popolare, folk, rock e musica d’autore. Gli arrangiamenti di questo nuovo disco sono firmati da Fabio Ilacqua, che è anche produttore artistico assiema a Stefano Giungato.

approfondimento Francesco Guccini: "Canto Canzoni da Intorto e sto con i perdenti"

Francesco Guccini, un mito vivente Non ha certo bisogno di presentazioni, ma parliamo del cantautore, scrittore e attore italiano di Modena che è una figura di spicco nel panorama della musica nostrana. Il contributo che ha dato alle sette note del nostro Paese è particolarmente significativo, e comunque non soltanto le sette note devono molto a Francesco Guccini: questo artista ha offerto svariati apporti anche alla cultura letteraria. La sua carriera si estende per oltre cinque decenni, più di mezzo secolo durante il quale ha prodotto una vasta gamma di canzoni e opere letterarie di grande rilevanza.

Ha iniziato la carriera musicale negli anni '60, diventando membro del cantautorato italiano. Le sue prime opere erano caratterizzate da testi poetici e spesso toccavano temi sociali e politici. Proprio i suoi testi sono quelli che fanno la differenza: Guccini è noto per le sue parole profonde e riflessive che spesso affrontano tematiche tanto complesse quanto importanti (come l'alienazione, la solitudine, l'amore, la politica, l’ingiustizia sociale, la guerra e l'ambiente).

Alcune delle sue canzoni più famose sono, per esempio La Locomotiva, Canzone per un'Amica e Auschwitz. Nel corso della sua carriera, Guccini ha collaborato con tanti altri musicisti e artisti, tra cui i Nomadi, con cui ha scritto canzoni memorabili come Il vecchio e il bambino. Ha anche lavorato con il poeta e scrittore Edoardo Sanguineti. Francesco Guccini ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Tenco per la carriera e il Premio De André. Di seguito trovate la copertina del nuovo album di Francesco Guccini, intitolato Canzoni da osteria e in uscita il prossimo 10 novembre.

approfondimento 80 caricaturisti 'interpretano' Francesco Guccini