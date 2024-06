Pride 2024, le 10 migliori canzoni italiane a tema LGBTQIA+

In occasione del mese dell'orgoglio arcobaleno, ecco alcuni brani italiani da ascoltare e inserire nella tua playlist che trattano queste tematiche. Da Raffaella Carrà a Levante, passando per Motta e Federico Salvatore

Giugno è il mese del Pride, quello in cui si celebrano i diritti della comunità lgbtqia+, un argomento a cui il mondo dello spettacolo, e quello della musica in particolare, è sempre stato sensibile. Fin dai tempi in cui l'omosessualità era ancora un tabù, cantautori e musicisti hanno dedicato parte della loro produzione a queste tematiche, con un importante impegno sociale. Anche in Italia. Ecco una selezione dei più importanti brani a tema Pride nella storia della musica italiana.

Sei come sei Chissà chi sei se non lo sai Ma sii quello che vuoi Saremo liberi di essere noi Noi, noi"

"Rosa o blu, rosa o blu, dai un bacio a chi vuoi tu Mostrati per ciò che sei, non restare nascosto Osa tu, osa tu, come non hai mai fatto mai Portati dove saprai Di trovare il tuo posto

Resta Come Sei, Dolcenera

Il brano, contenuto nell'album Il Popolo Dei Sogni (2006), parla di omosessualità rivolgendosi a una certa Laura: una ragazza innamorata dalla sua migliore amica che fatica ad affrontare i pregiudizi della società. La canzone invita a non cambiare la propria vita e il proprio essere solo per la paura del giudizio degli altri.

"Resta come sei, è la tua vita

Non cambiare mai, è la tua sfida

Resta come sei, tu sai amare

Non cambiare mai, non fai del male

Non fai del male

Guarda Laura che non devi avere più paura

Lascia perdere chi pensa che ci sia una cura

Non ci credere a chi è vittima della sua cultura

Guarda Laura, non puoi fingere tutta la vita"