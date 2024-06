Green Day in concerto a Milano il 16 giugno, la possibile scaletta

Dopo i Metallica, anche il gruppo di Billie Joe Armstrong arriva all'Ippodromo Snai La Maura. C'è attesa per la scaletta che la band porterà in scena: suonerà tutti i brani di Dookie e American Idiot, o preferirà la versione ridotta presentata agli ultimi festival?

Dopo i Metallica, agli I-Days arrivano i Green Day. Billie Joe Armstrong e compagni sono attesi all'Ippodromo Snai La Maura di Milano domenica 16 giugno, dopo il concerto (sold-out in tempi record) ai Magazzini Generali, lo scorso novembre.

La scaletta

Per i Green Day, il 2024 è un anno ricco di celebrazioni. Esattamente trent'anni fa usciva Dookie, il disco che li rese un fenomeno globale, regalandogli l'accesso al mainstream del revival punk. Nel 2004, invece, fu la volta di American Idiot. Un progetto ambizioso, un disco dedicato ad un unico tema: l'American way of life, criticata nel disco con decisione e ironia. Ed è proprio per questo motivo che, attualmente, il gruppo sta portando sui palcoscenici del mondo un concerto con - in scaletta - i due album interi (cui si aggiungono hit leggendarie). L'unica eccezione è rappresentata dai festival: a quelli a cui hanno preso parte, i Green Day hanno suonato 27 canzoni, anziché 36. Quale scelta faranno a Milano? Al momento, non è dato sapersi.

Questa la scaletta di 36 brani ultimamente proposta dai Green Day:

The American Dream Is Killing Me

Burnout

Having a Blast

Chump

Longview

Welcome to Paradise

Pulling Teeth

Basket Case

She

Sassafras Roots

When I Come Around

Coming Clean

Emenius Sleepus

In the End

F.O.D.

All by Myself (Orchestral version)

Know Your Enemy

Look Ma, No Brains!

Dilemma

Brain Stew

American Idiot

Jesus of Suburbia

Holiday

Boulevard of Broken Dreams

Are We the Waiting

St. Jimmy

Give Me Novacaine

She's a Rebel

Extraordinary Girl

Letterbomb

Wake Me Up When September Ends

Homecoming

Whatsername

Minority

Bobby Sox

Good Riddance (Time of Your Life)

Questa invece la scaletta ridotta suonata nei principali festival:

Bis

Minority

Bobby Sox

Good Riddance (Time of Your Life)

Non è escluso, ovviamente, che i Green Day decidano di modificare la scaletta all'ultimo, sorprendendo i loro fan.