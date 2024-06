La scaletta del concerto di John Legend a Roma alle Terme di Caracalla

Il live "An Evening With John Legend – A Night Of Songs And Stories” del cantautore statunitense farà due tappe in Italia: a Roma il 10 giugno, e a Pompei l'11

John Legend arriva in Italia. Il cantautore statunitense sarà lunedì 10 giugno alle Terme di Caracalla (a Roma) e martedì 11 a Pompei, nell'ambito dell'An Evening With John Legend – A Night Of Songs And Stories.

John Legend in tour

John Legend sarà in tour per tutta l'estate 2024: sarà in Nord America, in Italia e poi in Germania, prima di tornare negli Stati Uniti per il resto delle 14 date americane dell'Evening With John Legend – A Night Of Songs And Stories, continuazione del tour omonimo del 2023.

Lo spettacolo dura poco più di due ore ed è un concerto intimo, in scena in location raccolte. In scaletta i grandi successi di John Legend, ma anche digressioni sulla sua vita e sulla sua carriera. Lo show offre infatti uno sguardo sulla vita dell'artista e su ciò che lo ha ispirato e portato a diventare la leggenda che è adesso. Unico accompagnamento musicale sul palco, il pianoforte a coda.