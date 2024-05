Giunta all’undicesima edizione, “Genova per Voi” si conferma una realtà importante e consolidata del mondo dell’industria dello spettacolo, con un percorso esclusivo dedicato alla scrittura e composizione. Infatti, scoprendo alcuni fra gli autori più importanti degli ultimi dieci anni, ha contribuito in modo evidente al successo della musica italiana a livello nazionale e internazionale. Inoltre, grazie alla tradizionale collaborazione con il Comune di Genova e al nuovo apporto di Regione Liguria, “Genova per Voi” rappresenta con sempre maggior forza l’immagine di un territorio legato alla storia della grande musica italiana.



Prodotta da ATID, con la coorganizzazione del Comune di Genova, il sostegno e il patrocinio di Regione Liguria, il contributo di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e di NUOVO IMAIE - Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, e il patrocinio dell’Università di Genova, “Genova per Voi” ha come premio un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi.



Tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, beneficeranno inoltre dell’iscrizione gratuita per un anno a SIAE. La Direzione Artistica è del cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, la Direzione Organizzativa è del giornalista musicale Franco Zanetti. Questa undicesima edizione si compone di varie fasi: la Selezione di una rosa di semifinalisti, la Selezione dei Finalisti, i Laboratori per gli autori e per gli interpreti, una giornata dedicata interamente alle Masterclass con Ospiti di rilevanza nazionale e la Finale. Gli autori semifinalisti incontreranno a Milano il team di Universal Music Publishing Ricordi diretto da Klaus Bonoldi.