Luciano Panama affronta la genitorialità in Sapremo Scegliere: video

Arriva dopo sette anni dal mio ultimo album Sapremo Scegliere, il nuovo singolo, una ballata acustica dedicata ad Anna, mia figlia nata da qualche mese. Ho scritto questo brano prima che lei venisse concepita senza capire esattamente il suo significato nell’insieme. Già da tempo riflettevo sui problemi della mia generazione nell’affrontare la costruzione di una famiglia, la genitorialità, la responsabilità economica sociale lavorativa di tutto questo. L’età di concepimento è aumentata in modo importante rispetto a qualche decennio fa ed è sempre più difficile trovare un equilibrio. Il testo mi ha portato ad approfondire la responsabilità dell’atto di diventare genitori in quest’età moderna, così tecnicamente avanzata e al tempo stesso apparentemente disumanizzata, dove i figli sembra quasi che siano da intralcio per la nostra realizzazione personale, così difficile da conciliare con il resto del mondo. In un’Italia con una denatalità sempre in crescita, in un mondo che avanza senza remore, dove l’età media di un genitore è salita vertiginosamente a causa dei ritmi dettati da questa società e a causa di nuove generazioni che non hanno più nessuna sicurezza e maggiore difficoltà a prendersi delle responsabilità importanti, con questa pubblicazione ho scelto di mettere al centro la ricerca di una nuova possibilità di crescita umana e culturale.



Dopo aver interpretato Leonard Cohen di Famous Blue Raincoat e De André&Fossati di Anime Salve con la mia Disamistade - dove affronto un altro grande tema del nostro presente e cioè le guerre in corso, manifestando la mia visione pacifista (on-line sul mio canale youtube trovate anche la video-session girata in Piazza Cimitero Monumentale a Milano) - sentivo la responsabilità di scrivere e pubblicare qualcosa che mettesse al centro una certa intensità umana: Sapremo Scegliere ha colmato questa mia attuale esigenza.



Oggi secondo me è importante che uno scrittore, soprattutto di canzoni, porti degli argomenti su cui riflettere e spero che la musica torni ad avere un valore sociale e che i nuovi artisti abbiano principalmente questo tipo di obiettivo. Non demonizzo il solo intrattenimento musicale, che comunque ha un senso e deve esistere, ma credo che la nuova generazione di musicisti debba concentrarsi nel riportare al centro del proprio progetto anche dei contenuti sociali e culturali. Tutto ciò mi ha spinto a proseguire in questo mio cammino autoriale, sperimentando anche altre strade e così è nata la mia prima raccolta di “composizioni per sole parole”, che nel mondo comune si chiamano poesie, dal titolo “Raggi che oltrepassano qualsiasi andatura”. Scritta in questi ultimi anni, completa al meglio tutto il pensiero che c’è dietro questa canzone e in generale al mio nuovo album, in qualche modo è un’anticipazione di quello che sarà il mio futuro. Come per questo brano, che ho scelto di scrivere registrare produrre e pubblicare da solo, anche questa mia raccolta prosegue su questa strada del “ Do It Yourself ” per cui ci vediamo in giro per approfondire i nostri sguardi.