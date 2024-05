Metallica a Milano per gli i-Days 2024, la possibile scaletta

Il tour, che ha preso il via da Monaco venerdì 24 maggio, li vedrà impegnati in concerti diversi rispetto a quelli del 2023. Si parte con Whiplash, brano del 1983, tratto dall'album d'esordio Kill 'em all, e si prosegue con 16 brani tra hit storiche, vere e proprie chicche come Of wolf and man (per la prima volta dal vivo) e canzoni dell'ultimo album, 72 Seasons.

La scaletta

La scaletta del concerto dei Metallica a Milano non è stata ufficializzata. Questa la scaletta del tour inaugurato in Germania venerdì 24 maggio:

Whiplash

For whom the bell tolls

Of wolf and man

The memory remains

Lux Æterna

Too far gone?

Fate to black

Shadows follow

Orion

Nothing else matters

Sad but true

The day that never comes

Hardwired

Fuel

Seek & destroy

Master of puppets